Contratto metalmeccanici, Laurendi (Uil): “La lotta dei lavoratori è stata determinante”

“La ripartenza della trattativa per il rinnovo del contratto nazionale dei metalmeccanici è un risultato che dobbiamo alla determinazione e alla mobilitazione delle lavoratrici e dei lavoratori. Anche in Calabria, la partecipazione è stata forte e convinta, dimostrando quanto sia sentita l’urgenza di dare risposte concrete a chi produce ricchezza ogni giorno nel nostro territorio”, dichiara Antonio Laurendi, Segretario generale Uilm Calabria.

“Dopo otto mesi di stallo e quaranta ore di sciopero, a settembre si torna finalmente al tavolo. Come Uilm Calabria, saremo a fianco della segreteria nazionale per sostenere ogni passo della trattativa che, ci auguriamo, porti nel più breve tempo possibile a un accordo dignitoso per oltre un milione e mezzo di lavoratori in Italia, tanti anche nella nostra regione”.

Laurendi sottolinea inoltre: “L’emergenza salariale, l’inflazione e l’aumento dei costi richiedono risposte forti: miglioramento delle tutele, riduzione dell’orario di lavoro e strumenti straordinari per gestire transizioni, digitalizzazione e intelligenza artificiale. Questa è la sfida che ci aspetta e che intendiamo affrontare con serietà e determinazione”.

“Il nostro impegno, qui in Calabria – conclude Antonio Laurendi – è continuare a sostenere le lavoratrici e i lavoratori affinché il rinnovo del contratto non sia solo un passaggio formale, ma un vero avanzamento delle condizioni di lavoro, di salario e di diritti”.