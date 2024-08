Piscina comunale di Vibo Valentia, l’assessore Soriano: “Non lasceremo nulla di incompiuto”

Il Comune di Vibo Valentia, a conclusione delle procedure di gara, ha affidato l’appalto per i lavori di riqualificazione della piscina comunale di località Maiata, chiusa da anni e in condizioni strutturali carenti sotto molteplici punti di vista.

“La piscina comunale – dichiara l’assessore con delega all’Impiantistica sportiva, Stefano Soriano – era un fiore all’occhiello dell’intera provincia e una delle migliori strutture se non la migliore dell’intera Calabria, per quanto concerne la pratica dello sport in acqua. E tale deve tornare a essere. Mi sento di rassicurare la cittadinanza sul fatto che l’amministrazione comunale del sindaco Enzo Romeo si pone l’obiettivo non soltanto di rilanciare la città dal punto di vista dell’offerta di strutture sportive, ma anche di vigilare affinché ogni miglioria venga apportata nei tempi e nei modi stabiliti. In altre parole, non vogliamo limitarci soltanto a fare le cose, ma le vogliamo fare bene. Nei giorni scorsi – conclude l’assessore Soriano – ho letto le dichiarazioni dell’on. Giuseppe Mangialavori, che invitava questa amministrazione a vigilare per far sì che i lavori si concludano nel rispetto del cronoprogramma. Dunque, nel ringraziarlo per lo sprone, e nel riconoscergli il merito di avere ottenuto un importante finanziamento per rimettere a nuovo la piscina, voglio tranquillizzarlo in quanto a differenza del passato, non lasceremo nulla di incompiuto e vigileremo costantemente affinché i progetti siano eseguiti nel tempo previsto”.