Turismo, il sindaco Macrì: “Cresce visibilità Tropea sul mercato francese”

Più pagine, più foto, un box ad hoc intitolato Marchio di qualità (con l’elenco di tutti i riconoscimenti conquistati), più proposte e complessivamente maggiori riconoscibilità e visibilità della nostra destinazione su VISITEZ L’ITALIE, il prestigioso e qualificato strumento di promozione turistico-esperienziale realizzato dalla Camera di Commercio Italiana a Nizza attraverso il Progetto 10 Comuni al quale Tropea ha rinnovato l’adesione.

“È questo – commenta il sindaco Giovanni Macrì, nei mesi scorsi eletto membro del Consiglio di Amministrazione della Camera – un altro risultato del virtuoso gioco di squadra che abbiamo condiviso anzi tutto con gli operatori della ricettività turistica, tra questi il Porto di Tropea presentato nella Rivista come sito di Eleganza Nautica, che hanno sposato missione e visione istituzionale, determinando con un incremento di pagine (ben sette) dedicate al Principato, l’arricchimento del ventaglio di esperienze che offre tutto l’anno la nostra destinazione.

Si tratta – aggiunge il Primo Cittadino, ringraziando a nome dell’Amministrazione Comunale tutta la rete imprenditoriale e commerciale per la sensibilità – di un’altra scommessa condivisa rispetto all’obiettivo strategico di rafforzare la destagionalizzazione e l’internazionalizzazione della reputazione di Tropea come destinazione di lusso.

Ambizione e concreta direzione strategica – sottolinea – che siamo contenti oggi di poter condividere anche con la Città di Sorrento, tra i nuovi ingressi nel Progetto 10 Comuni e nella bella rivista Visitez l’Italie, impreziosendo insieme a Tropea la sezione Le Perle del Sud.

Siamo persuasi – aggiunge – di poter costruire con Sorrento, icona di quella destinazione di lusso che è la Costiera Amalfitana, modello vincente e replicabile da più punti di vista, utili iniziative di collaborazione nella ulteriore qualificazione della nostra proposta e – conclude Macrì – in congiunte azioni di marketing territoriale”.

Insieme a Sorrento, anche nel nuovo numero Tropea è in eccellente compagnia: da Sanremo a Genova, da Parma a Ferrara, dall’Isola di Capraia a Pisa ed Urbino, tra le altre.

Dalla partecipazione Salone del Turismo Id Week End di Nizza per due anni (cosa che Tropea farà anche quest’anno) alla presenza per due anni consecutivi delle più belle immagini del Principato sui tram di Nizza (secondo aeroporto internazionale di Francia) in occasione del 2 Giugno – Festa della Repubblica e della Settimana della Cucina Italiana. Sono, questi, i principali momenti ed impegni che hanno già visto il Borgo dei Borghi 2021 protagonista convinto ed attivissimo delle efficaci azioni di marketing territoriale messe in campo sul mercato francese con la dinamica Camera di Commercio Italiana in Costa Azzurra.