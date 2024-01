Laghi sui fatti di Callipo: «Interesserò la commissione antindrangheta»

«Esprimo la massima solidarietà a Pippo Callipo per le recenti intimidazioni che hanno interessato l’attività della sua azienda». Così il capogruppo in Consiglio Regionale di “De Magistris Presidente”, Ferdinando Laghi, a margine dei colpi d’arma da fuoco esplosi contro uno dei magazzini della ditta Callipo.

«Quanto accaduto -aggiunge Laghi- non può e non deve passare senza una risposta forte delle istituzioni, ma anche dell’intera opinione pubblica, contro la malavita organizzata, unitamente alla più ampia e completa solidarietà nei confronti di un uomo e di un’azienda che da tanto tempo portano lustro all’intera nostra Regione. Per questo -conclude Laghi- interesserò personalmente la commissione antindrangheta regionale, di cui mi onoro di far parte, al fine di contribuire a creare la giusta e doverosa attenzione su questa ennesima allarmante vicenda di malavita organizzata e concorrere a difendere la legalità, a tutela degli imprenditori e di tutti i calabresi onesti»