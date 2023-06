Vibo, il ministro Calderoli sull’autonomia differenziata: “Cabina di regia con 61 professori di diritto”

Il ministro per gli Affari Regionali Roberto Calderoli ha spiegato in un convegno sull’Autonomia differenziata a Vibo Valentia il ruolo della cabina di regia formata da 61 professori di diritto.

“Nessuno in 22 anni si e’ mai preso la briga di scrivere quali sono i diritti civili e sociali che ciascun cittadino ha diritto di avere e godere. Abbiamo preso veramente la sfida creando una cabina di regia, un comitato tecnico-scientifico costituito da 61 professori che sono il top del diritto costituzionale, del diritto amministrativo, dell’economia, del diritto internazionale perche’ qualcuno dicesse quali fossero i diritti civili e sociali e successivamente si potesse stabilire il costo e il fabbisogno standard.

“La maggior parte delle critiche che vengono sempre mosse all’autonomia differenziata ruotano sul rischio dei diritti ma queste sperequazioni intorno ai diritti sono una cosa esistente e la nostra finalita’ e’ ridurle sino ad annullarle e insieme al lavoro del ministro Fitto – ha aggiunto – perche’ se non hai fieno in cascina non fai niente. Abbiamo fatto anche una ricerca delle risorse per poter recuperare il gap infrastrutturale proprio perche’ l’obiettivo e’ che tutte le Regioni vengano messe sulla stessa linea di partenza e poi chi le gambe correra’”.