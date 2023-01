Provincia di Vibo Valentia: campo largo centrosinistra-Movimento 5 Stelle a sostegno della candidatura di Giuseppe Condello

“Le forze democratiche, progressiste, riformiste e socialiste, nell’ambito dell’elezione del Presidente della Provincia di Vibo Valentia, convergendo sulla necessità di costruire una nuova fase di programmazione e condivisione nell’attività di governo dell’Ente, che sia fortemente innovativa e orientata ad un impegno politico progressista e riformista, hanno deciso di sostenere la candidatura civica del sindaco Giuseppe Condello.

Disponibilità al confronto, visione strategica e massima concretezza saranno i presupposti per allargare il consenso e proseguire il percorso comune intrapreso. Questa vuole rappresentare una proposta rivolta agli amministratori e al territorio, nonché un laboratorio per costruire un’alternativa di buon governo alla cattiva gestione perpetrata ad ogni livello dalla destra”. Lo affermano in una nota congiunta Giovanni Di Bartolo per il Partito Democratico, Gianmaria Lebrino per il Partito Socialista Italiano e Domenico Santoro per il Movimento 5 Stelle.