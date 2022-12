Provinciali a Vibo Valentia: mandato ampio al segretario Pd, Di Bartolo, per trovare ampia convergenza

All’esito di una direzione provinciale partecipata, convocata alla presenza di sindaci e amministratori locali del Partito Democratico, è stato dato mandato al segretario provinciale Giovanni Di Bartolo per realizzare un’ampia convergenza sulle prossime elezioni del Presidente della Provincia di Vibo Valentia.

Un percorso chiaro e inclusivo, rivolto alle forze politiche del centrosinistra e a tutti amministratori locali del territorio vibonese. Previsti nei prossimi giorni una serie di incontri finalizzati a stabilire obiettivi programmatici e profilo del candidato.

“Sono soddisfatto della discussione, ora si va avanti per costruire un patto di prospettiva con gli amministratori. C’è un dialogo molto positivo già in essere che va alimentato mantenendo un registro di serietà e massima concretezza davanti alle esigenze degli enti locali e del territorio.” Lo afferma il segretario provinciale Giovanni Di Bartolo a margine del vertice dem in via Argentaria.