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Nesci: “Fratelli d’Italia pronta alla sfida: con Cannizzaro apriremo una nuova stagione per Reggio Calabria”

La Città di Reggio Calabria non può più permettersi immobilismo, ritardi e occasioni mancate. È arrivato il momento di aprire una nuova fase politica e amministrativa, fondata su visione, responsabilità e capacità di governo.

In vista delle prossime elezioni comunali, prende avvio un percorso politico chiaro e determinato, che vedrà protagonista il centrodestra con una proposta credibile, concreta e fortemente radicata nei bisogni reali dei cittadini.

In questo contesto si inserisce la disponibilità di Francesco Cannizzaro a guidare questa sfida, non come punto di arrivo, ma come parte di un progetto più ampio che punta a restituire a Reggio Calabria il ruolo che merita.

«Reggio Calabria ha bisogno di una svolta vera, non di operazioni di facciata. Serve una guida politica forte, capace di assumersi responsabilità e di trasformare le opportunità in risultati concreti», dichiara l’on. Denis Nesci.

L’obiettivo è costruire un’alternativa seria all’attuale gestione della città, mettendo al centro priorità non più rinviabili: sviluppo economico, lavoro, sicurezza, infrastrutture e qualità dei servizi. Serve una guida politica capace di incidere, di dialogare con tutti i livelli istituzionali e di trasformare le risorse disponibili in risultati concreti.

«Come Fratelli d’Italia siamo pronti a fare la nostra parte fino in fondo, con senso di responsabilità e concretezza. Non promettiamo ciò che non possiamo mantenere, ma ci impegniamo a dare risposte serie e durature alla città», prosegue Nesci.

Quella di Cannizzaro è una candidatura che proietta la capacità di governo del centrodestra dal livello nazionale, passando per quello regionale, fino all’area metropolitana di Reggio Calabria.

«Il nostro obiettivo è chiaro: rimettere Reggio Calabria al centro, restituendole dignità, prospettiva e opportunità. Questo è il momento di costruire, insieme, una proposta credibile e vincente», conclude Nesci.

Reggio Calabria ha bisogno di una svolta vera. Il centrodestra è pronto a fare la sua parte. Ora è il momento di costruire, insieme, il futuro della città.

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