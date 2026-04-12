Al via a Reggio Calabria il Congresso Nazionale sulla prevenzione cardiovascolare e riabilitazione cardiologica: focus sulle differenze di genere

Reggio Calabria ospiterà, il 17 e 18 aprile 2026, presso il Grand Hotel Excelsior, il Congresso Nazionale “Prevenzione delle Malattie Cardiovascolari e Riabilitazione Cardiologica – Differenze di Genere”, un evento scientifico di rilievo che porterà in città specialisti da tutta Italia.
L’evento, accreditato ECM (n. 473259) con 14 crediti formativi, è rivolto a 100 Medici Chirurghi specialisti di tutte le discipline e rappresenta un momento di confronto multidisciplinare tra esperti provenienti da tutta Italia.
Sotto la direzione scientifica della Dott.ssa Bruna Miserrafiti e con la responsabilità scientifica condivisa con il Dott. Domenico Zucco, il congresso pone al centro dell’attenzione una delle principali emergenze sanitarie globali: le malattie cardiovascolari, che continuano a rappresentare la prima causa di mortalità e disabilità, con caratteristiche e impatti differenti tra uomini e donne.
Negli ultimi anni, infatti, si è registrato un aumento significativo della mortalità cardiovascolare nelle donne, oltre a un incremento dei ricoveri per infarto nelle pazienti under 55. In questo contesto, diventa fondamentale promuovere una maggiore consapevolezza del rischio cardiovascolare femminile e sviluppare strategie preventive e terapeutiche sempre più personalizzate.
Il congresso affronterà temi di grande attualità, tra cui:
- prevenzione cardiovascolare e fattori di rischio tradizionali ed emergenti;
- differenze di genere nella risposta ai trattamenti farmacologici;
- cardiopatia ischemica e scompenso cardiaco;
- gestione delle comorbilità;
- riabilitazione cardiologica post-evento acuto e post-chirurgico;
- innovazioni tecnologiche, telemedicina e intelligenza artificiale in cardiologia.
Ampio spazio sarà dedicato alla discussione interattiva tra partecipanti e relatori, con l’obiettivo di favorire lo scambio di esperienze e la costruzione di percorsi condivisi per una presa in carico sempre più efficace e personalizzata del paziente.
Il programma scientifico si articolerà in sessioni tematiche, simposi e tavole rotonde, con il coinvolgimento di autorevoli specialisti del settore, affrontando anche aspetti trasversali come il rapporto tra cuore e psiche, le differenze di genere nelle comorbilità e il ruolo dei determinanti socioeconomici nella salute cardiovascolare.
L’iniziativa è organizzata da Infocongress Srl (Provider ECM n. 6897), con sede a Bari.
Informazioni generali
Data: 17-18 aprile 2026
Sede: Grand Hotel Excelsior, Via Vittorio Veneto 66, Reggio Calabria
Crediti ECM: 14
Durata: 14 ore
Partecipanti: 100 Medici Chirurghi