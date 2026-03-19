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Collegamento Porto di Gioia Tauro–A2: Anas pubblica il bando da 98 milioni di euro

Anas (Gruppo FS Italiane) ha pubblicato in Gazzetta Ufficiale il bando di gara per la realizzazione del collegamento tra il Porto di Gioia Tauro e l’autostrada A2 “Autostrada del Mediterraneo” (I e II lotto).

L’investimento complessivo ammonta a circa 98 milioni di euro ed è finalizzato a migliorare l’accessibilità del porto, nodo strategico della rete logistica nazionale ed europea, oltre a consolidare l’integrazione con la rete TEN-T e i principali corridoi di trasporto.

“Con la pubblicazione di questo bando si rinnova l’impegno di Anas per il potenziamento dei collegamenti a servizio dei principali poli logistici del Paese – ha dichiarato l’Amministratore Delegato, Claudio Andrea Gemme – l’intervento sul Porto di Gioia Tauro migliorerà in modo significativo l’accessibilità e l’integrazione con la rete autostradale e i corridoi europei. I nostri investimenti devono essere fattori di crescita della competitività del sistema produttivo e di sicurezza della circolazione. Questa è un’opera strategica per il territorio e l’intero Mezzogiorno.”

L’appalto prevede lavori per circa 95,16 milioni di euro, comprensivi dei costi della manodopera, oltre ad attività di monitoraggio ambientale e tecnico in corso d’opera e costi per la sicurezza, pari a 2,7 milioni di euro.

Sarà così potenziato il collegamento tra il gate sud del porto, la Strada Statale 18 e l’Autostrada A2. Migliorerà la circolazione del traffico merci e aumenteranno gli standard di sicurezza e affidabilità dell’infrastruttura.

Il termine per la presentazione delle offerte è fissato all’8 giugno 2026.

Per informazioni dettagliate su tutti i bandi di gara e per i termini di presentazione delle offerte è possibile consultare il sito internet stradeanas.it alla sezione Fornitori, oppure l’area Bandi e Avvisi del Portale Acquisti di Anas (https://acquisti.stradeanas.it). 

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