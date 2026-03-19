Reggio, la sezione ANPI ‘Ruggero Condò’ esprime profondo cordoglio per la scomparsa di Anna Condò

La Sezione ANPI Ruggero Condò di Reggio Calabria esprime profondo cordoglio per la scomparsa di Anna Condò, staffetta partigiana e figura esemplare della Resistenza italiana.

La sua testimonianza, limpida e rigorosa, rappresenta un patrimonio morale che interpella le coscienze di tutte e tutti. Le sue parole – che richiamano al rischio di una Resistenza “vana” se ridotta a memoria privata di chi l’ha vissuta – costituiscono per noi un monito e una responsabilità: quella di trasformare il ricordo in impegno quotidiano, in pratica civile, in azione collettiva.

La nostra Sezione, intitolata a Ruggero Condò, fratello di Anna e anch’egli protagonista della lotta antifascista, nasce e vive proprio in questa continuità ideale e familiare. Il legame tra memoria e presente non è per noi un esercizio retorico, ma un dovere concreto.

ANPI “Ruggero Condò” è, e continuerà ad essere, un luogo di memoria attiva: uno spazio aperto alla cittadinanza, alle nuove generazioni, al confronto democratico. Qui la storia della Resistenza non si conserva soltanto, ma si pratica. Si traduce in educazione alla pace, al rispetto dei diritti, alla solidarietà e alla giustizia sociale.

Difendere la memoria di Anna Condò significa difendere i valori fondanti della Costituzione repubblicana: antifascismo, libertà, uguaglianza, dignità umana. In un tempo segnato da nuove fragilità democratiche e da pericolose derive, il suo insegnamento ci richiama a una vigilanza costante.

Raccogliamo dunque il suo testimone con gratitudine e determinazione. La Resistenza non è stata vana, e non lo sarà, finché continueremo a viverla come scelta quotidiana, come responsabilità collettiva, come impegno per un’Italia più giusta e democratica.