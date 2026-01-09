Nasce a Locri il CISDA, Centro per lo studio della documentazione archivistica

Si chiama CISDA, acronimo che sta per Centro Italiano per lo Studio della Documentazione Archivistica, ed ha sede a Locri. A presiedere l’importantissimo sodalizio culturale è stato chiamato il prof. Vincenzo Cataldo, di Gerace, noto scrittore, storico e docente universitario. L’associazione, presentata presso la Biblioteca comunale locrese “Gaudio Incorpora”, è nata con l’obiettivo di promuovere la ricerca storica attraverso i documenti che giacciono negli archivi pubblici e privati. «In questa epoca di grandi trasformazioni tecnologiche e mediatiche – spiega il presidente Cataldo – epoca in cui siamo bombardati quotidianamente da notizie false e spesso non verificate, è quanto mai necessario approcciarsi allo studio delle fonti a cui attingere per saper leggere correttamente e decodificare non solo la realtà storica ma anche quella attuale». Il Centro promuove e organizza convegni, seminari di studio, iniziative culturali varie volte anche alla conoscenza del territorio, collaborando attivamente con istituzioni governative, enti locali e associazioni. Chiunque ama la cultura – conclude Cataldo – può aderire all’Associazione, che già vanta un cospicuo numero di soci provenienti da vari settori della società».

Gli altri componenti del Comitato direttivo sono: Domenico Capponi (vice presidente), Giulio Di Bernardo (segretario), Giuseppe Napoli (tesoriere), Davide Codespoti (consigliere).

Gli interessati alle attività del CISDA, e quanti intendono aderirvi, possono scrivere a: cisda2025@libero.it.