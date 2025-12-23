Natale solidale: le Consulte giovanili donano giocattoli al reparto di Pediatria dell’Ospedale di Locri

Unite all’insegna della solidarietà, le Consulte Giovanili di Locri, Sant’Ilario dello Ionio, Gerace, Marina di Gioiosa Ionica e Caulonia, insieme ad Anas Locri, Gruppo Giovani Locresi e Pro Loco Locri, hanno regalato un momento di gioia ai bambini del reparto di Pediatria dell’Ospedale Civile di Locri. L’iniziativa, nata da una raccolta di giocattoli organizzata nei comuni coinvolti, ha registrato una bellissima risposta da parte delle istituzioni comunali e dei cittadini che con grande sensibilità hanno contribuito alla donazione.

I giocattoli raccolti sono stati consegnati ai piccoli pazienti dai rappresentanti delle Consulte giovanili e delle associazioni coinvolte, alla presenza dei consiglieri comunali con delega alle politiche giovanili, con la collaborazione di un volontario nei panni di Babbo Natale.

I giocattoli rimasti saranno destinati alla Caritas, a parrocchie e ad associazioni di impegno sociale, tra cui “Libellula”, che provvederanno a distribuirli ad altri piccoli in situazioni di fragilità, proseguendo così il percorso di solidarietà avviato con l’iniziativa delle Consulte giovanili.

«Un sentito ringraziamento va alla Dott.ssa Rosanna Lia e a tutto il personale sanitario del reparto di Pediatria per la calorosa accoglienza e la preziosa collaborazione. I giocattoli si sono trasformati in piccoli momenti di felicità, regalare un sorriso è il dono più bello. Questo è il vero significato del Natale: condivisione, vicinanza e attenzione verso chi ha più bisogno» dichiarano i giovani organizzatori delle Consulte, esprimendo anche l’intento di continuare un percorso di impegno sociale sul territorio.