“Un libro sotto l’albero”, il prefetto Vaccaro in visita alla Oncoematologia pediatrica del GOM di Reggio Calabria

Si rinnova l’appuntamento tra Prefetto, dott.ssa Clara Vaccaro, ed il Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria per un Natale di condivisione e di concreta vicinanza ai pazienti più fragili, i bambini affetti da patologie oncologiche.

Portare la gioia del Natale a questi bambini è l’obiettivo del progetto “Un libro sotto l’albero” – riedizione in chiave culturale del tema dello scorso anno (“Un dono sotto l’albero”) – voluto dal Prefetto Vaccaro, oggi in visita al presidio “Morelli” del G.O.M..

Ad accoglierla il Commissario Straordinario, dott.ssa Tiziana Frittelli, accompagnata dal Direttore Amministrativo Aziendale, dott. Francesco Araniti, e la dr.ssa Rosalba Mandaglio, Responsabile dalla U.O.S.D. Oncoematologia pediatrica, insieme al suo staff. Quest’ultima ha raccontato al Prefetto le attività che si svolgono all’interno del reparto, ovvero la sfida continua contro la malattia rispetto alla quale sono molti i successi.

La consegna dei libri raccolti è stata l’occasione per una riflessione sull’importanza della lettura come momento di intrattenimento attivo, ovvero capace di divertire il lettore stimolandone la fantasia, la comprensione e il ragionamento. La dott.ssa Vaccaro ha raccontato ai presenti il suo grande amore per la lettura, che dura fin da quando era bambina, e che intende trasmettere alle nuove generazioni.

Un gesto di sensibilità istituzionale e solidarietà molto apprezzato dal Commissario Straordinario del G.O.M., che condivide la stessa passione per i libri ed ha espresso stima personale nei confronti del Prefetto.

Un ringraziamento speciale va anche ai tantissimi cittadini che hanno aderito all’iniziativa, lasciando un dono sotto l’Albero della Prefettura per la successiva consegna al presidio ospedaliero.

Il Grande Ospedale Metropolitano esprime gratitudine alla Prefettura e ai cittadini per un gesto di solidarietà che regalerà un Natale più felice ai bambini ricoverati e alle loro famiglie.

I regali sono stati poi consegnati alle unità operative di Pediatria e Oncoematologia Pediatria, portando gioia e felicità tra i bambini ricoverati.