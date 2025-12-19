Bovalino, grande successo per il presepe vivente della Scuola dell’Infanzia del Borgo

Il presepe vivente della scuola dell’Infanzia di Borgo di Bovalino ha scelto il tema della tradizione per accogliere le feste di Natale, trasformando il plesso in un piccolo borgo antico animato da mestieri di un tempo, colori, musiche e tanta emozione.

La Dirigente Scolastica Rosalba Zurzolo, in visita al percorso allestito dalle docenti, non ha nascosto il suo entusiasmo: «Sono rimasta profondamente affascinata dal lavoro svolto. Questo presepe non è solo una rappresentazione natalizia, ma un vero laboratorio di comunità, dove bambini, insegnanti e famiglie hanno costruito insieme un’esperienza educativa ricca di significato. Vedere i piccoli interpretare i mestieri della nostra tradizione, accompagnati dalla musica calabrese, è stato emozionante. Ringrazio di cuore le docenti, le assistenti e tutte le famiglie per l’impegno e la collaborazione dimostrata», ha dichiarato.

I veri protagonisti della giornata sono stati infatti le bambine e i bambini della scuola dell’infanzia, che con spontaneità e gioia hanno dato vita ai personaggi del presepe vivente, guidando i visitatori in un percorso fatto di semplicità, cura e memoria delle radici.

Il presepe è stato ideato e realizzato grazie all’impegno delle docenti Graziella Siviglia (responsabile del plesso), Valentina Codispoti, Rosa Catanzariti, Francesca Stelitano, Anna Violi, Antonella Curcuraci, Maria Stranieri, Marinella Gentile, Elisabetta Perrone, Rachele Modafferi, Antonella Perre, Maria Bruzzese, Flora Lombardo, Maria Mediati, Vittoria Gligora, Francesca Favasuli, Annunziata Sapone, con la preziosa collaborazione delle assistenti Sylvia Talia e Rosanna Dinatale.

Il sindaco di Bovalino, Vincenzo Maesano, a nome dell’amministrazione comunale, ha espresso parole di apprezzamento per l’iniziativa: «Questo presepe vivente è un esempio concreto di come la scuola sappia essere un punto di riferimento per la crescita culturale e sociale della nostra comunità. Ringrazio le insegnanti, il personale scolastico e le famiglie per aver dato vita a un progetto che valorizza le tradizioni e rafforza il senso di appartenenza. I bambini, con la loro autenticità, ci ricordano il vero significato del Natale», ha affermato.

L’evento si è concluso in un clima di festa, tra applausi, sorrisi e la consapevolezza di aver condiviso un momento che unisce passato e presente, educazione e comunità, tradizione e futuro.