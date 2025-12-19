Mattiani: “Finanziamento per la ristrutturazione della Galleria d’Arte Contemporanea di Reggio Calabria grande risultato”

Sul decreto con cui vengono assegnati complessivamente 4.814.728 euro ad interventi di costruzione, sistemazione, manutenzione e completamento di edifici pubblici statali e altri immobili demaniali, ovvero di strade urbane firmato dal Ministro Salvini, Lega Salvini Premier, è intervenuto il Consigliere Regionale e Coordinatore Provinciale della Lega Calabria per la Provincia di Reggio Calabria Giuseppe Mattiani, manifestando grande soddisfazione per l’ottenimento del finanziamento di € 1.943.000,00 per la ristrutturazione e riqualificazione dell’immobile destinato a Galleria d’Arte Contemporanea e Biblioteca d’Arte specializzata in uso all’Accademia di Belle Arti di Reggio Calabria (RC). Queste le Sue parole:

“Con il Decreto firmato dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Sen. Matteo Salvini, sono stati assegnati ben 1.943.000,00 euro per la ristrutturazione e riqualificazione dell’immobile destinato a Galleria d’Arte Contemporanea e Biblioteca d’Arte specializzata in uso all’Accademia di Belle Arti di Reggio Calabria (RC), a fronte di un totale di risorse messe a disposizione pari ad € 4.814.728 destinate anche ad altri interventi di costruzione, sistemazione, manutenzione e completamento di edifici pubblici statali e altri immobili demaniali, ovvero di strade urbane di altre Regioni italiane. Quindi, una somma particolarmente ingente destinata alla nostra Regione e, in particolare, a Reggio Calabria, che dimostra ancora una volta quanto sia alta l’attenzione del Ministro Salvini per il nostro territorio e quanto sia importante continuare a condurre un lavoro di squadra per cercare di rispondere ai bisogni della nostra terra.”.

Inizia così il comunicato del Commissario della Lega Calabria per la Provincia di Reggio Calabria Mattiani, che aggiunge:

“Da Commissario della Lega Calabria per la Provincia di Reggio Calabria Mattiani non posso che essere particolarmente soddisfatto per la grande sinergia che in questi anni siamo riusciti a cementare con il Ministro Salvini. Un lavoro di costante ascolto del territorio e dei cittadini, volto a fornire risposte concrete ai calabresi. Quella di oggi ne è l’ennesima riprova. Continueremo su questa strada con decisione, con obiettivi ben chiari, per i quali stiamo lottando da tempo: la modernizzazione della S.S. 106 Jonica e la definizione della progettazione della tratta Reggio Calabria-Catanzaro, l’alta velocità Salerno–Reggio Calabria e il Ponte sullo Stretto. Non ci faremo fermare da chi continua soltanto a far uso della denigrazione e della menzogna e pensa di poter fare politica sempre con i NO. Noi siamo il partito dei Sì e del Fare e stiamo continuando a dimostrarlo.”.

Conclude così il Consigliere Mattiani.