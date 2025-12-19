Palmi, “Christmas Concert Night”: il Coro Manfroce al Palaeventi di Piazza Primo Maggio

La musica del Natale torna protagonista a Palmi con una serata pensata per aprirsi alla città e al suo pubblico più ampio. Sabato 20 dicembre, alle ore 19.00, il Palaeventi di Piazza Primo Maggio ospiterà la “Christmas Concert Night”, appuntamento musicale affidato al Coro Polifonico “Nicola Antonio Manfroce”, tra le realtà corali più rappresentative del territorio.

Il coro sarà accompagnato al pianoforte dalla maestra Natalia Tatievskaia, mentre la direzione sarà affidata al maestro Daniele Ciullo, chiamato a guidare l’ensemble in un repertorio che attraversa generi e linguaggi diversi, facendo della varietà il tratto distintivo della serata.

La scelta del Palaeventi segna la volontà di portare la coralità fuori dagli spazi consueti, trasformando il concerto in un’occasione di incontro aperta alla città, capace di accogliere famiglie, giovani e appassionati.

Il programma del concerto si aprirà con Adeste fideles, inno che invita alla gioia della Natività, seguito da In notte placida di François Couperin, pagina dal tono raccolto e meditativo. La parte sacra proseguirà con il Gloria e il Cum sancto spiritu di Antonio Vivaldi, brani di grande slancio corale, e con l’Ave verum di Wolfgang Amadeus Mozart, esempio di equilibrio e purezza espressiva.

Accanto alla tradizione liturgica, spazio a sonorità più moderne con Moon River di Mercer e Mancini, melodia intima e sospesa, e Adiemus di Karl Jenkins, costruito su un linguaggio evocativo. Il repertorio si arricchirà poi di Scarborough Fair e The Sound of Silence di Simon & Garfunkel, proposti in una rilettura corale di forte intensità espressiva.

La parte conclusiva sarà dedicata al Natale più ritmato e popolare, con gli spiritual Mary Had a Baby e Go Tell It on the Mountain, seguiti da Carol of the Bells, dalla celebre atmosfera di White Christmas e dalla chiusura affidata a Jingle Bells Rock, che porterà sul finale un tono brillante e festoso.

Con la “Christmas Concert Night”, il Coro Polifonico “Nicola Antonio Manfroce” conferma la propria presenza nella vita culturale di Palmi, offrendo alla città una serata di musica pensata per accompagnare l’attesa delle festività attraverso il canto e la varietà delle sue forme.