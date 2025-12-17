Reggio, due giorni di arte e impegno civile: il Samarcanda celebra la pace e l’infanzia

Il Samarcanda si prepara ad accogliere un doppio evento speciale che unisce impegno civile, musica e arte, pensato per coinvolgere tutta la comunità in due giornate dense di significato, alle porte del Natale.



A Reggio Calabria, venerdì 19 dicembre – ore 21.30 i Release – Acoustic Cover Band – accenderanno il palco del Samarcanda per un concerto dedicato alla Pace e contro tutte le guerre. L’ingresso sarà a offerta libera e l’intero ricavato della serata verrà devoluto a Emergency, per sostenere i suoi interventi nelle aree più fragili del pianeta, dove il diritto alla cura e alla vita è quotidianamente messo a rischio.

Partecipare significa ascoltare buona musica e, allo stesso tempo, compiere un gesto concreto di cittadinanza attiva e di solidarietà verso chi vive ed opera in contesti difficili, a fianco degli ultimi.



20 dicembre – ore 16.30 – il Sipario del Samarcanda si alzerà per lo spettacolo teatrale del Teatro di figura “Le Rane”. Il Samarcanda si trasformerà in un luogo incantato dedicato a tutti i bambini e a tutti gli adulti che non hanno smesso di sognare. In scena i burattini e le marionette con “Farid, il portatore di cammelli”, piccolo pastorello che si mette in viaggio, seguendo una stella misteriosa. Un’avventura all’insegna della meraviglia, di incontri inattesi e piccoli grandi gesti di coraggio.

È un racconto che parla ai più piccoli, ma che sa toccare anche il cuore degli adulti. Una storia che invita a riscoprire il valore della nascita, dell’inizio, della cura verso ciò che è fragile. Perché il Natale, come ci ricorda lo spettacolo, è il tempo in cui la luce ritorna e ci insegna che spesso è proprio ciò che è più piccolo e silenzioso a custodire la forza più grande.