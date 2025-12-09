Parole in Comune: nove Comuni della Piana celebrano un vocabolario condiviso tra cittadini e volontari

Dal 10 dicembre a metà gennaio nove Comuni della Piana ospiteranno altrettanti eventi di restituzione del percorso Parole in comune, un’attività di animazione territoriale e di promozione del volontariato coordinata dal Centro Servizi per il Volontariato di Reggio Calabria, che ha messo al centro la ricerca e l’esplorazione di parole condivise e considerate fondanti per la comunità.

Una staffetta di nove eventi pubblici che, di parola in parola, di paese in paese, darà vita a un vocabolario di comunità diffuso.

Ogni evento prevede una lettura scenica, la posa in opera di una installazione dedicata alla parola in comune e un’esperienza collettiva, simbolica e leggera, nella quale saranno coinvolti i presenti.

Gli eventi sono pensati come punti di testimonianza e di condivisione – afferma la presidente del CSV reggino Orsola Foti – per mettere in luce il frutto dei significati condivisi durante un cammino durato un anno, ma anche come momenti di sensibilizzazione e di ispirazione per la collettività.

Il percorso è stato avviato dal nostro Centro all’inizio di quest’anno, continua il direttore Giuseppe Pericone, per generare occasioni di relazione e collaborazione tra persone impegnate nei corpi sociali e nelle amministrazioni locali dei territori coinvolti, dove le parole sono state esperienza viva: spazio di incontro per riflettere insieme, luogo di connessione e scoperta, terreno per coltivare legami e relazioni.

Dopo un’articolata fase di promozione e concertazione coordinata dal CSV, sono stati costituiti 9 gruppi di lavoro nei comuni di Cinquefrondi, Cittanova, Delianuova, Galatro, Laureana di Borrello, Polistena, Rosarno, San Giorgio Morgeto e Taurianova.

In questi paesi, nel percorso di Parole in comune, volontari e amministratori hanno lavorato insieme, allo stesso tavolo, con il proprio bagaglio di umanità e di esperienze, e hanno potuto sperimentare un modo di collaborare in cui la fiducia reciproca nasce dalla vicinanza, dall’ascolto reciproco e dalla condivisione di vissuti e storie, di motivazioni civiche e politiche, di sentimenti e visioni della comunità di appartenenza.

40 gli incontri realizzati, 58 le associazioni e 9 le amministrazioni comunali coinvolte,9 le Parole in comune adottate a seguito di specifiche attività laboratoriali:

a Cinquefrondi LIBERTÀ

a Cittanova AMORE

a Delianuova COLLABORAZIONE

a Galatro PARTECIPAZIONE

a Laureana di Borrello RISPETTO

a Polistena CIVILTÀ

a Rosarno COMUNIONE

a San Giorgio Morgeto ACCOGLIENZA

a Taurianova PROSSIMITÀ

Parole che poi, attraverso specifici incontri e laboratori di scrittura collettiva, sono state declinate in molteplici significati a partire dall’esperienza e dal vissuto dei partecipanti. Ne sono nati così testi poetici, originali ed evocativi, frutto della condivisione di uno spazio e di un tempo densi, in cui la parola è stata al tempo stesso racconto e scoperta.

Questo il calendario in progress degli eventi di Parole in comune, che sarà aggiornato sul sito dedicato www.paroleincomune.it :

1) Cinquefrondi, LIBERTÀ, mercoledì 10/12/2025 ore 17:30 Mediateca Comunale

2) San Giorgio Morgeto, ACCOGLIENZA, giovedì 11/12/2025 ore 10:30 Piazza dei Morgeti

3) Delianuova, COLLABORAZIONE, giovedì 11/12/2025 ore 16:30 Piazza Marconi

4) Rosarno, COMUNIONE, venerdì 12/12/2025 ore 11:00 Piazza Duomo

5) Polistena, CIVILTÀ, martedì 16/12/2025 ore 17:30

6) Galatro, PARTECIPAZIONE, venerdì 19/12/2025 ore 16:30

7) Taurianova, PROSSIMITÀ, lunedì 22/12/2025 ore 17:30, Piazza Libertà

8) Laureana di Borrello, RISPETTO, martedì 23/12/2025 ore 10:30, Villa Comunale Piazza Kennedy

9) Cittanova, AMORE, gennaio 2026