Parole in Comune: nove Comuni della Piana celebrano un vocabolario condiviso tra cittadini e volontari

Dal 10 dicembre a metà gennaio nove Comuni della Piana ospiteranno altrettanti eventi di restituzione del percorso Parole in comune, un’attività di animazione territoriale e di promozione del volontariato coordinata dal Centro Servizi per il Volontariato di Reggio Calabria, che ha messo al centro la ricerca e l’esplorazione di parole condivise e considerate fondanti per la comunità.
Una staffetta di nove eventi pubblici che, di parola in parola, di paese in paese, darà vita a un vocabolario di comunità diffuso.
Ogni evento prevede una lettura scenica, la posa in opera di una installazione dedicata alla parola in comune e un’esperienza collettiva, simbolica e leggera, nella quale saranno coinvolti i presenti.
Gli eventi sono pensati come punti di testimonianza e di condivisione – afferma la presidente del CSV reggino Orsola Foti – per mettere in luce il frutto dei significati condivisi durante un cammino durato un anno, ma anche come momenti di sensibilizzazione e di ispirazione per la collettività.
Il percorso è stato avviato dal nostro Centro all’inizio di quest’anno, continua il direttore Giuseppe Pericone, per generare occasioni di relazione e collaborazione tra persone impegnate nei corpi sociali e nelle amministrazioni locali dei territori coinvolti, dove le parole sono state esperienza viva: spazio di incontro per riflettere insieme, luogo di connessione e scoperta, terreno per coltivare legami e relazioni.
Dopo un’articolata fase di promozione e concertazione coordinata dal CSV, sono stati costituiti 9 gruppi di lavoro nei comuni di Cinquefrondi, Cittanova, Delianuova, Galatro, Laureana di Borrello, Polistena, Rosarno, San Giorgio Morgeto e Taurianova.
In questi paesi, nel percorso di Parole in comune, volontari e amministratori hanno lavorato insieme, allo stesso tavolo, con il proprio bagaglio di umanità e di esperienze, e hanno potuto sperimentare un modo di collaborare in cui la fiducia reciproca nasce dalla vicinanza, dall’ascolto reciproco e dalla condivisione di vissuti e storie, di motivazioni civiche e politiche, di sentimenti e visioni della comunità di appartenenza.
40 gli incontri realizzati, 58 le associazioni e 9 le amministrazioni comunali coinvolte,9 le Parole in comune adottate a seguito di specifiche attività laboratoriali:
a Cinquefrondi LIBERTÀ
a Cittanova AMORE
a Delianuova COLLABORAZIONE
a Galatro PARTECIPAZIONE
a Laureana di Borrello RISPETTO
a Polistena CIVILTÀ
a Rosarno COMUNIONE
a San Giorgio Morgeto ACCOGLIENZA
a Taurianova PROSSIMITÀ
Parole che poi, attraverso specifici incontri e laboratori di scrittura collettiva, sono state declinate in molteplici significati a partire dall’esperienza e dal vissuto dei partecipanti. Ne sono nati così testi poetici, originali ed evocativi, frutto della condivisione di uno spazio e di un tempo densi, in cui la parola è stata al tempo stesso racconto e scoperta.
Questo il calendario in progress degli eventi di Parole in comune, che sarà aggiornato sul sito dedicato www.paroleincomune.it :
1) Cinquefrondi, LIBERTÀ, mercoledì 10/12/2025 ore 17:30 Mediateca Comunale
2) San Giorgio Morgeto, ACCOGLIENZA, giovedì 11/12/2025 ore 10:30 Piazza dei Morgeti
3) Delianuova, COLLABORAZIONE, giovedì 11/12/2025 ore 16:30 Piazza Marconi
4) Rosarno, COMUNIONE, venerdì 12/12/2025 ore 11:00 Piazza Duomo
5) Polistena, CIVILTÀ, martedì 16/12/2025 ore 17:30
6) Galatro, PARTECIPAZIONE, venerdì 19/12/2025 ore 16:30
7) Taurianova, PROSSIMITÀ, lunedì 22/12/2025 ore 17:30, Piazza Libertà
8) Laureana di Borrello, RISPETTO, martedì 23/12/2025 ore 10:30, Villa Comunale Piazza Kennedy
9) Cittanova, AMORE, gennaio 2026