Etica e sviluppo del territorio: a Reggio Calabria gli Ordini uniscono le forze

« La trasformazione del territorio trova la sua efficacia quando il progetto risponde non solo a requisiti tecnici e normativi, ma porta una visione di co-evoluzione ecosistemica con le comunità ed i professionisti. Per questo, l’etica è la base che permette a professionalità diverse di costruire un percorso comune.»

Dott. Giovanni Andiloro – Presidente Ordine dei Geologi RC

« La sicurezza e la sostenibilità poggiano su competenze tecniche robuste e costantemente aggiornate, nonché su un sistema di responsabilità condiviso, fondato su un approccio multidisciplinare che richiede una chiara declinazione normativa anche in relazione al rischio residuo. Questo approccio, oggi più che mai, alla luce dei cambiamenti climatici, costituisce un segno di maturità e un avanzamento essenziale verso una gestione efficace e consapevole del territorio.»

Dott. Agronomo Michele Valensise – Presidente Ordine Agronomi e Forestali RC

« Tutela ambientale e sviluppo sostenibile richiedono un confronto continuo e responsabile tra chi progetta il territorio e chi ne garantisce la legalità. Solo attraverso un dialogo trasparente, fondato su competenza, etica professionale e senso del bene comune, è possibile costruire comunità più sicure, resilienti e rispettose del patrimonio naturale.»

Geom. Antonio Misefari – Presidente Collegio Geometri RC

«Etica e deontologia professionale non sono semplici obblighi formali. Il confronto tra professioni tecniche e giuridiche è oggi più che mai essenziale: solo attraverso un patto fondato su competenza, trasparenza e responsabilità possiamo garantire un territorio che cresca in modo equilibrato e nel rispetto delle regole.»

P.I. Angelo Porgo – Presidente Ordine Periti Industriali RC

«La complessità dei processi contemporanei richiede un approccio interdisciplinare. Il patto tra professioni tecniche e giuridiche rafforza la credibilità del territorio.»

IL PUNTO DI VISTA DEI RAPPRESENTANTI ORDINISTICI NAZIONALI

Ing. Domenico Condelli – Consigliere Nazionale CNI

«Il Consiglio Nazionale sostiene con convinzione ogni iniziativa che rafforzi l’etica e la qualità delle professioni. Il vero sviluppo dei territori nasce dall’incontro tra competenze tecniche, responsabilità giuridica e una cultura della trasparenza condivisa. »

«Le sfide del futuro – digitali, ambientali, sociali – richiedono un fronte comune di professionalità diverse, unite da valori etici e da una visione di servizio alla collettività.»

Dott. Giulio Iovine – Consigliere Nazionale CNG

« Il contributo delle professioni tecniche e giuridiche diventa decisivo soprattutto nei territori ad alta complessità geologica e ambientale. La sicurezza del suolo, la prevenzione dei rischi e la resilienza delle comunità richiedono un’alleanza solida tra competenze scientifiche, capacità progettuali e rigore normativo. Questo seminario rappresenta un’occasione concreta per rafforzare tale integrazione, nell’interesse della collettività.»

Dott. Stefano Poeta – Vice Presidente EPAP

« Gli enti di previdenza delle professioni tecniche e giuridiche conoscono bene l’importanza della responsabilità etica nel costruire percorsi professionali solidi e sostenibili. Il valore dell’etica non riguarda solo l’individuo, ma la comunità professionale nel suo complesso. Un sistema che investe sulla qualità, sulla deontologia e sulla cooperazione interdisciplinare è un sistema che garantisce lavoro, crescita e futuro ai propri iscritti.»

Ing. Marco Ghionna – Presidente Centro Studi CNI

« Il Centro Studi CNI osserva da anni come la qualità delle decisioni tecniche sia strettamente legata alla qualità delle relazioni istituzionali e al rispetto delle regole. Promuovere un patto tra professioni tecniche e giuridiche significa dotare il Paese di un’infrastruttura culturale capace di sostenere l’innovazione, la sicurezza e la competitività. L’etica, oggi più che mai, è un fattore strategico di sviluppo.»