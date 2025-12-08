Natale a Siderno: questo pomeriggio l’accensione dell’albero e delle luminarie artistiche, con shopping e spettacoli sul Corso

Con l’accensione dell’albero di Natale e delle luminarie artistiche prevista per questo pomeriggio alle 19:30 entrano nel vivo i festeggiamenti di fine anno a Siderno.

Come da tradizione consolidata da qualche anno, la festa dell’Immacolata Concezione dà il via al ricco programma di manifestazioni predisposto dall’Amministrazione Comunale guidata dal Sindaco Mariateresa Fragomeni insieme alle numerose associazioni cittadine, impegnate a rendere sempre più attrattiva la Città di Siderno.

L’accensione dell’albero e delle luminarie artistiche, sarà preceduta da un piacevole pomeriggio col Corso della Repubblica che diventa isola pedonale da via Amendola a piazza Risorgimento per dare vita alla manifestazione “Shopping tra le luci e trampolieri” a cura della Pro Loco. Dalle 17:30 si esibiranno, in vari punti dell’isola pedonale, quattro gruppi musicali. Inoltre, sono previsti punti di divertimento per i più piccini con giostre, zucchero filato e intrattenimento, mentre Babbo Natale, dopo aver accolto tutti nella propria casa, darà vita a un Dj set.

Alle 19:30 sarà il coro delle voci bianche a impreziosire l’accensione dell’albero e delle luminarie artistiche in piazza Vittorio Veneto.