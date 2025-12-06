Il presidente del Gal Terre Locridee, Macrì: “Il ricorso contro l’IGP del bergamotto blocca il rilancio del comparto”

«Il ricorso di Coldiretti insieme ad altri contro l’IGP fa solo perdere tempo e denaro ai produttori, mantenendo immobile il comparto e impedendo il rilancio che questo riconoscimento garantirebbe». Così il presidente del Gal Terre Locridee, Francesco Macrì, intervenuto alla presentazione del “Manuale di Sicurezza Alimentare”, tenutasi ieri alla Biblioteca “G. Incorpora” di Locri, ha espresso in maniera netta il proprio parere sul ricorso contro l’IGP per il bergamotto. Una valutazione che ha dato vita a un garbato confronto con il direttore di Coldiretti Reggio Calabria, Gino Vulcano, riportando il tema del bergamotto al centro del dibattito sulla valorizzazione dei prodotti calabresi.

La presentazione, organizzato grazie alla collaborazione tra ADI, Copagri, Coldiretti Calabria, Gal Terre Locridee e Gal Terre Vibonesi, ha dunque offerto l’occasione per affrontare questioni legate all’educazione alimentare e al ruolo strategico dei prodotti del territorio.

«Si tratta di un manuale con contenuti importanti, che ci indica come mangiare bene» ha rimarcato Macrì, ricordando come la Calabria sia una terra ricca di produzioni d’eccellenza.

«Abbiamo chiesto all’assessore regionale Gianluca Gallo, sempre attento e propositivo, grazie al quale stiamo crescendo nella promozione del territorio, di introdurre nelle mense scolastiche prodotti locali, di cui conosciamo la provenienza, a beneficio della salute e del sostegno alle filiere».

In riferimento specifico ai prodotti, Macrì ha citato il maiale nero d’Aspromonte, i piccoli frutti e appunto il bergamotto come prodotti alimentari di grande qualità, con proprietà essenziali per la salute.

Il presidente Macrì ha infine rivolto un invito a investire con maggiore convinzione nelle potenzialità del territorio: «Qui la qualità della vita è superiore rispetto ad altri posti, ma dobbiamo essere più organizzati e crederci di più».

L’incontro di Locri si è così trasformato non solo in un momento di confronto tecnico, ma anche in un’occasione per ribadire la centralità delle produzioni identitarie – come il bergamotto – nel futuro dello sviluppo agricolo e territoriale della Locride e dell’intera Calabria.