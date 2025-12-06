“Ogni falsità è una maschera, e per quanto la maschera sia ben fatta, si arriva sempre, con un po' di attenzione, a distinguerla dal volto” - Alexandre Dumas - “I tre moschettieri”
HomeCalabriaReggio CalabriaIl presidente del Gal Terre Locridee, Macrì: "Il ricorso contro l'IGP del...
CalabriaReggio Calabria

Il presidente del Gal Terre Locridee, Macrì: “Il ricorso contro l’IGP del bergamotto blocca il rilancio del comparto”

«Il ricorso di Coldiretti insieme ad altri contro l’IGP fa solo perdere tempo e denaro ai produttori, mantenendo immobile il comparto e impedendo il rilancio che questo riconoscimento garantirebbe». Così il presidente del Gal Terre Locridee, Francesco Macrì, intervenuto alla presentazione del “Manuale di Sicurezza Alimentare”, tenutasi ieri alla Biblioteca “G. Incorpora” di Locri, ha espresso in maniera netta il proprio parere sul ricorso contro l’IGP per il bergamotto. Una valutazione che ha dato vita a un garbato confronto con il direttore di Coldiretti Reggio Calabria, Gino Vulcano, riportando il tema del bergamotto al centro del dibattito sulla valorizzazione dei prodotti calabresi.
La presentazione, organizzato grazie alla collaborazione tra ADI, Copagri, Coldiretti Calabria, Gal Terre Locridee e Gal Terre Vibonesi, ha dunque offerto l’occasione per affrontare questioni legate all’educazione alimentare e al ruolo strategico dei prodotti del territorio.
«Si tratta di un manuale con contenuti importanti, che ci indica come mangiare bene» ha rimarcato Macrì, ricordando come la Calabria sia una terra ricca di produzioni d’eccellenza.
«Abbiamo chiesto all’assessore regionale Gianluca Gallo, sempre attento e propositivo, grazie al quale stiamo crescendo nella promozione del territorio, di introdurre nelle mense scolastiche prodotti locali, di cui conosciamo la provenienza, a beneficio della salute e del sostegno alle filiere».
In riferimento specifico ai prodotti, Macrì ha citato il maiale nero d’Aspromonte, i piccoli frutti e appunto il bergamotto come prodotti alimentari di grande qualità, con proprietà essenziali per la salute.
Il presidente Macrì ha infine rivolto un invito a investire con maggiore convinzione nelle potenzialità del territorio: «Qui la qualità della vita è superiore rispetto ad altri posti, ma dobbiamo essere più organizzati e crederci di più».
L’incontro di Locri si è così trasformato non solo in un momento di confronto tecnico, ma anche in un’occasione per ribadire la centralità delle produzioni identitarie – come il bergamotto – nel futuro dello sviluppo agricolo e territoriale della Locride e dell’intera Calabria.

Articolo PrecedenteEduscopio 2025: poker di primati per l’Istituto “L. Nostro – L. Repaci” di Villa San Giovanni
Articoli Correlati

Redazionali

Flash News

Si è insediata la Giunta delle elezioni del Consiglio regionale: Daniela Iriti (FdI) è il presidente

Reggio Calabria: domani il trekking urbano di Onda Orange attraverserà la città

All’IIS “Fermi Pitagora Calvosa” di Castrovillari parte “4½ – Ai margini del cinema”

A Polistena l’evento “Diritto al lavoro e inclusione sociale: tutele e nuove prospettive”, organizzato dall’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti

MusicAMA Calabria, a Lamezia Terme con Marcello Veneziani rivive il mito di Giovambattista Vico

L’Impero delle Ombre

Franco Folino Gallo eletto Presidente nazionale del Sindacato A.C.A.I. Agricoltori Cristiani Autonomi Italiani

La Bim Bum Basket Rende fa visita al Valentino Basket Castellaneta: domenica alle 18:00 si gioca al PalaTifo

Eduscopio 2025: poker di primati per l’Istituto “L. Nostro – L. Repaci” di Villa San Giovanni

Benedetta De Vita nominata Coordinatore Nazionale degli RTD del Polo Digitale PA

“Ho vinto”: Lorenzo Fortuna si racconta in un libro autobiografico: la presentazione il 16 dicembre a Cosenza

Il GOM promuove l’approccio “One health” aderendo al progetto nazionale lanciato dal raggruppamento carabinieri biodiversità e da FADOI

Filandari (VV), arrestati due giovani per il tentato omicidio del figlio di un assessore

Emergenze educative a scuola: sottoscritto un Protocollo d’intesa con l’Istituto comprensivo “Gatti-Manzoni-Augruso” a Lamezia

Cirò (Kr), nuovi loculi cimiteriali a Sant’Agata d’Esaro. Sculco, “Affrontata un’emergenza rimasta irrisolta per anni”

Denatalità, la Regione rafforza la rete pubblica della PMA. Straface: “In programma due nuovi centri di eccellenza a Nord e Sud della Calabria”

Mobilità di Natale a Catanzaro: al via la “Circolare Commercio” dal 6 dicembre (immagine allegata)

Stop ai corsi del Sistema duale, interrogazione di De Cicco in Consiglio regionale

Giornata persone con disabilità, Straface: “Inclusione è una priorità che mette al centro la persona. Prossimo step il voucher di libertà”

Sanità, Giannetta (FI) replica al Pd: “Nessun trionfalismo, ma risultati concreti. Calabria non perderà fondi Pnrr”

Rendano Young & Open 2025: domenica 7 dicembre il “Light Gala Open & Young”, un progetto dedicato alla minoranza arbereshe

SP 169 chiusa, il Sindaco Iacobini protesta: “Situazione inaccettabile per Lauropoli e Sibari”

Camera di commercio di Reggio Calabria: il comparto agrumicolo reggino fa squadra per difendere il prodotto

Lillo Foti a Tris TV: “Reggio e la Reggina possono tornare in alto, con Infantino ci sarebbe l’opportunità”

La Confederazione Pasticceri Italiani (Conpait) sceglie di riunirsi a Falerna: confronto e strategia in attesa del Sigep 2026

Caulonia e Anas a confronto sulla nuova 106: il sindaco Cagliuso chiede lo spostamento del tracciato

Qualità della vita, La Strada: “Reggio agli ultimi posti da trent’anni, serve un’azione politica che rompa con il passato”

Reggio, Commissione Mensa: “Nessun pollo crudo servito. Chiarezza e verifiche smentiscono l’allarme”

ASP Catanzaro: avviati i servizi di Diabetologia e Psicologia nel Poliambulatorio di Taverna

Cerisano Winter: un mese di magia, tradizioni e comunità

Sanità, Pd Calabria: “Digitale e target europei non bastano. L’emergenza-urgenza in Calabria è a terra, Occhiuto cambi rotta”

Nuova guida per la Casa Bianca Group: il Sindaco Iacobini incontra il gruppo imprenditoriale subentrante

Clementine antiviolenza a Lamezia, i fondi raccolti a sostegno delle vittime

Castrolibero celebra l’eccellenza: il Valentini–Majorana guida la graduatoria Eduscopio

Catanzaro, Capellupo: “L’amministrazione comunale approva un aiuto concreto per le edicole con la riduzione del Canone unico patrimoniale”

Al via i lavori del progetto “Polis” nell’ufficio postale di Africo (RC)

Corigliano-Rossano: il Consorzio punta su ricerca e sinergie per tutelare le clementine

Formalizzato accordo tra i comuni di Locri e Ciminà per la frequenza dei bambini residenti a Ciminà presso l’asilo nido comunale di Locri

La polizia provinciale sequestra 7 cani e 60 gatti a Corigliano-Rossano

Frodi bancarie: il Codacons ottiene rimborso e lancia un monito alle banche

Derby Metropolitano: Scortica e la Dierre pronti alla sfida contro Gioia Tauro

In anticipo sui tempi contrattuali si avvia alla conclusione il cantiere della Limina con la rimozione del semaforo presente nella galleria “Torbido” della SS.682...

A1 femminile pallanuoto, big match a Campagnano: la Smile Cosenza sfida l’Ekipe Orizzonte Catania

Pallacanestro Viola Reggio Calabria: il presidente Laganà chiama a raccolta i tifosi

Forestali, la Corte d’Appello dà torto a Calabria Verde: “Sì ai rimborsi chilometrici, illegittimi i tagli forfettari”

Incendio in abitazione a Castrovillari (CS): gravemente ustionato un 35enne

Rendiconto sociale Inps, Falcomatà: “Una buona abitudine di condivisione e discussione sui dati. Spunti utili per il decisore politico”

MusicAMA Calabria, con David Larible a Lamezia Terme le risate diventano emozione

Serie C, le squadre calabresi in corsa per il C Gold Award 2025

Cosenza: ultime note dell’anno al TAU con il jazz di Danilo Rea e il gospel di Eric B. Turner

Iniziativa “Albero solidale” a Rende, l’amministrazione: “La vera gioia delle feste risiede nella cura verso gli altri”

Uil: “Il caro biglietti penalizza chi parte e chi aspetta”

Firmato accordo tra Legacoop e associazione Don Vincenzo Matrangolo per inserimento migranti nel mondo del lavoro

Natale 2025: Confcommercio Reggio Calabria rinnova la campagna “Compro sotto casa”

Salme accostate al concetto dello “sporco”. La denuncia dell’imprenditore Grandinetti su un cartello dell’ospedale di Lamezia: “È aberrante, sia rimosso”

La Fiamma Olimpica arriva a Reggio Calabria il 19 dicembre: tavolo tecnico a Palazzo San Giorgio

Truffa online ad agricoltore con l’offerta di un trattore fantasma: quattro gli indagati tra le province di Catanzaro, Cosenza e Reggio Calabria

Aggiornamento emergenza idrica Catanzaro: autobotti, nuove postazioni attive

Focus ‘Ndrangheta, controlli interforze nel Crotonese: sanzioni e denunce

Catanzaro, Battaglia: “Babbo Running il 14 dicembre nel centro storico tra sport, divertimento e solidarietà”

Sfondano farmacia con l’auto per rubare le casse: la rapina nella notte a Tropea

Reggio Calabria: assemblea ordinaria dell’Associazione Italiana Parchi Culturali Nazionale ETS per il rinnovo delle cariche sociali per il triennio 2025/2028

Domani a Lamezia Terme la presentazione del libro/rassegna sui 15 anni di Cantiere Laboratorio “Sotto le Ali dell’Arcangelo”

Al Centro Viola la nuova generazione azzurra con i migliori giovani atleti di Calabria e Sicilia, Sodini e Cerella accendono “Ogni Regione Conta” e...

L’eurodeputata Giusi Princi porta il Natale calabrese a Bruxelles: al Parlamento europeo evento unico per celebrare le identità e le tradizioni della Calabria

Il sindaco Falcomatà a Pellegrina di Bagnara per le celebrazioni ufficiali in onore della Patrona Santa Barbara

“Dialoghi con l’arte”: Alfredo Pirri al Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria

Presentato a Bivongi il bando per la realizzazione dei “Campi di Salvataggio” e dei “Musei della Terra” nell’area SNAI – Il termine per la...

Reggio Calabria, toponomastica cittadina: una via porta il nome della giovane reggina Benedetta Nieddu del Rio. Falcomatà: “Grazie alla famiglia per aver trasformato una...

Legge di Bilancio 2026, domenica 7 dicembre il Pd presenta a Bovalino gli emendamenti per difendere il Sud e l’Italia alla presenza del sindaco...

Progetto Comune Saracena: “Stop IMU per residenti all’estero: un primo passo per abbattere questa tassa nei comuni che si spopolano”

Madeo (PD): “Superare le divisioni interne per tornare alla maggioranza”

Oppido: a scuola di parità di genere e legalità. Gli studenti del Comprensivo a confronto con il procuratore Capomolla e la giudice Epifanio

UE, Guarda (Verdi-Avs): “Pfas trovati in pasta e pane. Agricoltura e cibo sano devono valere più delle lobby della chimica”

Domani il Tango invade la Casa delle Culture di Cosenza

Antoniozzi: “Investire su cultura calabrese partendo da Strati”

Il Ministero della Cultura sostiene il progetto sulla promozione del patrimonio letterario del poeta arbëresh Giuseppe Serembe e San Cosmo Albanese dà il via...

Laghi: “Serve chiarezza per i lavoratori dell’ospedale di Cariati, da tre mesi senza stipendio”

SuperEnalotto: a Cirò Marina (KR) centrato un “5” da oltre 42mila euro

Incarnato (Psi): “L’accesso libero a medicina è un disastro”

Reggio Bic, sabato al PalaCalafiore arriva Vicenza: profumo di grande sfida

Fondazione Banca Montepaone e Arcidiocesi di Catanzaro-Squillace presentano la mostra di arte sacra contemporanea Oblatio Mundi – Giubileo degli artisti

Arrestati a Scampia un uomo ed una donna per furto aggravato

Pallavolo Rossano ASD in trasferta a Castrovillari per difendere il primato contro la Gts Avolio Nova Volley, distante solo tre punti

Caroline Cotter in concerto a Polistena: un viaggio musicale tra storie d’amore, viaggi e scoperta di sé

La riunione dei Vescovi calabresi

Autonomia dei suv elettrici: come ottimizzare i consumi nella guida quotidiana

ASP Crotone: accordo sindacale e riorganizzazione aziendale, riconosciuto il buono pasto ai dipendenti turnisti

Scontro auto-motociclo a Reggio Calabria: grave 16enne

Grande festa nel quartiere marinaro di Catanzaro con “Il mare d’inverno – Poesia, cultura, identità”: venerdì 5 dicembre, dalle ore 17.30, Corso Progresso diventa...

Laghi: “Ai lavoratori da tre mesi senza stipendio all’ospedale di Cariati servono risposte e chiarezza”

“U Natali i Paisi” – Tradizioni, Comunità e Territorio a Loreto Ortì

Al via la Stagione dell’Orientamento 2026-27 al Polo Liceale “Campanella Fiorentino” di Lamezia Terme

In occasione dell’inaugurazione della mostra ART, SAVE ME. La bellezza salva_ta, Fondazione Trame propone una mostra dedicata a Giancarlo Siani alla Galleria Nazionale di...

Mostra di Fumetti “Sogni d’Inchiostro”: il talento di Rocco Stranieri emoziona Girifalco

Domani una mostra – convegno dal titolo: Tu fra le donne sempre benedetta, l’iconografia dell’Annunciazione nella Diocesi di Lamezia Terme

Ulisse ritrova la sua voce: il nuovo libro di Caio Fiore Melacrinis pubblicato da Grafichéditore. Oggi presentazione a Lamezia Terme

Università Mediterranea: un Open Day con oltre 4.000 studenti da tutta la Calabria

Pittejia Fest – Santa Lucia Edition 13 Dicembre 2025 | Piazza Vittorio Veneto, Gioiosa Ionica (RC)

A Trebisacce dal 12 al 14 dicembre “3BeeComicS – Festival della Letteratura disegnata”

© 2012-2022 Associazione Culturale "Quadrante Sud" Via Sant'Anna II Tronco 28, 89128 Reggio Calabria
C.F. 92078700801 – Il Dispaccio - Reg. Trib. RC n° 02/2012

Contatti - Note Legali - Seguici su Facebook