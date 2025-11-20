Reggio Calabria: l’associazione di volontariato “Artinsieme ODV” apre le porte del suo laboratorio di ceramica

L’associazione di volontariato Artinsieme ODV ha il piacere di invitare la cittadinanza

a visitare il proprio laboratorio di ceramica Domenica 23 Novembre, dalle 9:30 alle

12:30 e dalle 16:30 alle 19:30, in via Gebbione 23 (89132 Reggio Calabria).

Un’occasione per conoscere da vicino le creazioni realizzate dai ragazzi che

frequentano il laboratorio e scoprire un progetto che da anni unisce arte, inclusione

e solidarietà.

Nata nel 2006 dall’impegno di un gruppo di genitori, con l’obiettivo di rendere piú

ricca e serena la quotidianità di 9 ragazzi speciali. Il laboratorio non è soltanto uno

spazio di lavoro manuale, ma un luogo di socializzazione, crescita e condivisione, qui

i ragazzi, affiancati dai familiari, dai volontari e dalla maestra ceramista, possono

sperimentare le proprie abilità manuali, esprimere la loro creatività e raggiungere

maggiori livelli di autonomia.

Nel laboratorio vengono realizzate ogni giorno creazioni uniche, anche su richiesta,

tanto da renderli la scelta ideale come bomboniere per battesimi, comunioni, lauree,

matrimoni ecc.

L’open day di Artinsieme ODV rappresenta un momento di incontro con la comunità,

ma anche un modo per valorizzare l’impegno, la sensibilità e il talento di questi

giovani artisti.

Ti aspettiamo Domenica 23 Novembre!