Falcomatà: “Morace, giornalista gentile che ha profondamente amato Reggio”

«Se ne va un giornalista gentile, una penna sapiente, un reggino doc che ha saputo raccontare alcune tra pagine più belle dello sport italiano. Mimmo Morace è stato il perfetto esempio di chi, pur affermandosi fuori città, ha sempre mantenuto un radicamento viscerale col territorio d’origine». Così, il sindaco Giuseppe Falcomatà ricorda dell’ex direttore del Corriere dello Sport-Stadio, del Guerin Sportivo e del Domani della Calabria morto ieri sera.

«Con passione e dedizione – ha ricordato Falcomatà – ha attraversato tutte le fasi della professione, partendo da corrispondente fino a raggiungere le vette di alcune delle redazioni più importanti del Paese. Un vero e proprio mentore per molti giovani che, col suo impegno, ha portato in alto il nome della città. Mancherà a tutta la comunità che lo ha, da sempre, stimato ed apprezzato per il garbo, la correttezza e la professionalità, caratteristiche che hanno rappresentato il marchio distintivo di tutta la sua carriera».

«Alla famiglia, agli amici, a chi ha conosciuto e voluto bene Mimmo – ha concluso il sindaco Giuseppe Falcomatà – arrivi il cordoglio più sentito mio personale, dell’amministrazione comunale e dell’intera città di Reggio Calabria».