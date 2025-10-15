L’EYBL arriva a Reggio Calabria per quattro giorni di basket internazionale

Dal 16 al 19 ottobre, Reggio Calabria ospiterà una tappa della EYBL (European Youth Basketball League), prestigioso torneo internazionale di basket giovanile con talenti provenienti da tutta Europa. L’evento è co-organizzato dalla Vis Reggio Calabria, fucina di talenti del basket giovanile reggino che già in passato ha ben figurato all’interno del torneo conquistandosi l’opportunità di diventare host e partecipante.

Fondata nel 1999, la lega riunisce oltre 300 club, provenienti da più di 40 Paesi, fra i quali Zalgiris Kaunas, Bayern Monaco, Cibona Zagabria, Alba Berlino, CSKA Mosca, Stella Azzurra. Squadre nelle quali si nascondono i talenti del domani. Per fare qualche esempio: le stelle NBA Kristaps Porziņgis, Jonas Valanciunas, Lauri Markkanen e l’azzurro Matteo Spagnolo sono passati dall’EYBL.

Saranno presenti a Reggio Calabria 8 squadre: 2 italiane e 6 internazionali. Le gare si disputeranno fra PalaBenvenuti e PalaCalafiore. Ulteriori dettagli verranno forniti nel corso della conferenza stampa di presentazione che si terrà venerdì 17 ottobre, alle ore 09:15, presso il PalaCalafiore di Reggio Calabria. Presenti autorità politiche e sportive e anche il presidente e la vice presidente dell’EYBL in visita, per l’occasione, a Reggio Calabria.