Il consigliere metropolitano Nino Castorina assolto dall’accusa di concussione in AVR

Il Tribunale penale di Reggio Calabria, in composizione collegiale presieduta dalla giudice Silvia Capone, ha assolto con formula piena il consigliere metropolitano Antonino Castorina dall’accusa di tentata concussione.

Secondo l’impostazione accusatoria, Castorina – all’epoca con delega al Bilancio della Città Metropolitana – avrebbe abusato della sua posizione minacciando dirigenti e amministratori della società A.SE S.p.A. (già AVR) con presunti controlli, ispezioni e tagli ai fondi per la manutenzione delle strade provinciali, al fine di ottenere assunzioni e agevolazioni. Tra i destinatari delle presunte pressioni vi erano il dirigente del settore Viabilità dell’ente, l’amministratore Claudio Nardecchia e il responsabile per la Calabria Enzo Romeo.

Durante il processo, la difesa – rappresentata dagli avvocati Natale Polimeni e Vittorio Manes – ha sostenuto la totale infondatezza delle accuse, rilevando l’assenza di prove riguardo a minacce o incontri con i vertici della società. Nessuna richiesta specifica di assunzione sarebbe mai stata avanzata, né sarebbero emerse azioni finalizzate a influenzare i fondi in bilancio, su cui, secondo la difesa, Castorina non aveva potere decisionale.

Il collegio ha accolto integralmente le argomentazioni difensive, escludendo ogni responsabilità penale dell’imputato e sancendo l’assoluzione piena.