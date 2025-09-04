Ex Ilva, porto di Gioia Tauro “idoneo ad ospitare il polo DRI”

Il porto di Gioia Tauro è idoneo a ospitare il polo Dri. L’esito favorevole del Comitato tecnico istituito per valutare l’idoneità dell’area portuale calabrese è stata condivisa dal ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso durante una videocall con il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto.

In particolare, il Comitato ha verificato la sussistenza di condizioni tecniche concernenti la disponibilità delle aree per la realizzazione degli impianti, le infrastrutture di approvvigionamento di gas e la disponibilità di acqua ed energia elettrica. Inoltre, sono state individuate soluzioni anche per quanto attiene all’identificazione delle banchine destinate alla movimentazione delle navi.

Il ministro Urso ha quindi ringraziato il presidente Occhiuto, e per suo tramite anche i sindaci di Gioia Tauro e San Ferdinando, per la “grande convergenza manifestata dalle istituzioni locali, che hanno unanimemente dimostrato la loro disponibilità ad accogliere con favore potenziali investimenti”.

Il Comitato tecnico attenderà ora l’esito della gara per la vendita degli asset di Ilva e Adi in AS, per gli eventuali approfondimenti che si renderanno necessari alla luce dei piani industriali che verranno presentati.

Il preridotto o DRI – Direct Reduced Iron è un modo alternativo di produrre ferro, usando la tecnologia del gas naturale o del carbone, ed è stato sviluppato per superare le difficoltà degli altiforni convenzionali.