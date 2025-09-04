Reggio, il gruppo RED sulla cittadinanza onoraria a Gianni Infantino : “Voce autorevole di una Calabria che ama lo sport”

“Il riconoscimento che la città di Reggio Calabria vuole tributare al numero uno della Fifa Gianni Infantino è un segnale importante per tutto lo Sport e per le qualità umane, sportive e professionali che nascono in Calabria. La sua affermazione attraverso il calcio rappresenta un orgoglio per tutta la nostra città e per l’intera regione”.

Lo dichiarano Antonino Castorina e del Carmelo Versace, consiglieri comunali del Gruppo R.E.D in merito al voto nell’aula Piero Battaglia per conferire la cittadinanza onoraria al Presidente della Fifa Infantino.

“La scelta del consiglio Comunale di Reggio Calabria, che ha votato con consenso unanime il testo approvato già in commissione, si terrà sabato mattina nell’aula consiliare “ Pietro Battaglia ” di Palazzo San Giorgio ed inorgoglisce tutto il mondo dello sport reggino e la nostra identità rappresentata al meglio ai vertici del calcio mondiale”.