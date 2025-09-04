Giuseppe Falcomatà si candida al Consiglio regionale. Tridico raggiante: “Un nome straordinario”

Il sindaco di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà, si candida al Consiglio regionale a sostegno di Pasquale Tridico, aspirante governatore alla guida del campo largo.

Confermati i rumors che volevano il primo cittadino, ormai agli sgoccioli del suo secondo mandato a Palazzo San Giorgio, in lista con il Partito Democratico per un posto a Palazzo Campanella.

“Sono felice – ha dichiarato Tridico – che Giuseppe Falcomatà abbia condiviso il nostro progetto. La sua candidatura è un valore aggiunto che rafforza il nostro percorso. Lo ringrazio per la generosità con cui si è speso sollecitando anche le candidature di molti amministratori della sua squadra in Comune e alla Città Metropolitana, a sostegno della nostra proposta politica per la guida della Calabria.

Falcomatà porta con sé l’esperienza di sindaco di una città importante come Reggio Calabria e un ruolo riconosciuto a livello nazionale nell’Anci, come punto di riferimento per tanti sindaci calabresi e italiani.

La sua è una storia coerente con i valori che ci guidano. Giustizia sociale, impegno concreto e vicinanza alle comunità. È un contributo di competenza e autorevolezza che può dare nuova forza alla strada che stiamo costruendo per la Calabria.