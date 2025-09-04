Dalila Nesci, ex pentastellata, aderisce a Fratelli d’Italia e si candida alle elezioni regionali

Dalila Nesci, in passato sottosegretario per il Sud con il governo Draghi e gia’ parlamentare del Movimento 5 Stelle per due legislature, aderisce a Fratelli d’Italia, con cui si candida alle prossime elezioni regionali in Calabria.

“Entro in Fratelli d’Italia, il partito fondato e guidato da Giorgia Meloni, una leader seria e onesta che sta garantendo all’Italia un ruolo da protagonista. E’ stato – esordisce – un percorso di avvicinamento iniziato negli ultimi due anni, grazie a Wanda Ferro, Giovanni Donzelli, Arianna Meloni e a tutta la classe dirigente di FdI. Sono onorata di essere stata accolta in questa comunita’ politica e di essere candidata alle prossime elezioni regionali della Calabria. La politica – aggiunge Nesci – deve essere esercitata con onesta’ e spirito di servizio. Accetto questa candidatura perche’ la Calabria ha bisogno di buon governo e concretezza. Da parlamentare e Sottosegretario di Stato ho portato risorse reali, come con il ‘Cis Calabria – Svelare Bellezza’, dimostrando che dalle istituzioni si puo’ incidere davvero, oltre la propaganda”.

Nesci quindi conclude: “La mia e’ una scelta di maturita’ e responsabilita’. Con Giorgia Meloni al governo, con Wanda Ferro in Calabria e con una comunita’ di dirigenti e militanti appassionati, ho trovato un partito che unisce esperienza e rinnovamento, capace di garantire interlocutori seri, credibili e vicini agli amministratori locali. Una Calabria diversa e’ possibile, una Calabria che ingrani una marcia in piu’ con Fratelli d’Italia, con Giorgia Meloni e con Occhiuto presidente”.