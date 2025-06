“Mettiamoci in Gioco”: la Reggio Bic porta il basket in carrozzina tra i giovani, il progetto continua

Prosegue con entusiasmo e determinazione il progetto “Mettiamoci in Gioco”, promosso dalla Reggio Bic e approvato da Sport e Salute S.p.A. Carceri, in collaborazione con il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, il Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità, e con il coinvolgimento dell’Ussm di Reggio Calabria.

L’iniziativa, ideata da Amelia Cugliandro, mira a far conoscere e sperimentare ai giovani il basket in carrozzina, una disciplina sportiva tanto affascinante quanto educativa.

Negli ultimi incontri – tenutisi il 27 maggio, il 3 giugno e l’11 giugno – i partecipanti sono scesi letteralmente in campo, avvicinandosi sempre di più a questa realtà sotto la guida esperta di Coach Antonio Cugliandro.

I ragazzi, inizialmente incuriositi, hanno preso confidenza con le regole, la tecnica e soprattutto con il valore reale di questo sport.

Le sessioni di gioco non sono state soltanto momenti di apprendimento, ma anche occasioni di divertimento e riflessione. “È stato bello vedere i ragazzi mettersi in gioco davvero – racconta Amelia Cugliandro –.

Hanno sperimentato sulla propria pelle cosa significa muoversi, passare, tirare e segnare da una carrozzina, e questo ha acceso in loro una nuova consapevolezza”.

Il progetto, tuttavia, è in pieno svolgimento. La strada è ancora lunga, ma la Reggio Bic ha già tracciato un percorso ben definito, fatto di sport, reinserimento e crescita personale. “Mettiamoci in Gioco” non è soltanto un titolo, ma un invito concreto a superare barriere, fisiche e mentali, attraverso lo sport e la partecipazione attiva.

La Reggio Bic conferma così il suo impegno nel territorio, continuando a costruire ponti tra mondi apparentemente distanti e offrendo ai giovani strumenti preziosi per guardare alla diversità come a un’opportunità.