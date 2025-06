Commissione d’inchiesta sulle periferie, i consiglieri FI: “Ancora una volta Forza Italia si sostituisce ad un’Amministrazione comunale assente”

“Apprendiamo con grande soddisfazione dell’arrivo a Reggio Calabria, il 16 e 17 giugno, della Commissione parlamentare d’inchiesta sulle condizioni di sicurezza e sullo stato di degrado delle città e delle loro periferie, fortemente voluta e promossa dal nostro Segretario regionale On. Francesco Cannizzaro: lo Stato risponde così ad una richiesta di aiuto, riconoscendo l’urgenza e la gravità delle condizioni in cui versano le nostre periferie, con un’attenzione particolare al quartiere di Arghillà, emblema dell’abbandono e del degrado urbano e sociale in cui è precipitata l’intera città negli ultimi anni”.

Lo dichiarano in una nota i consiglieri al Comune di Reggio Calabria Federico Milia, Antonino Maiolino e Roberto Vizzari.

“Un’attenzione, lo ricordiamo, che arriva dopo anni di totale disinteresse da parte dell’Amministrazione Falcomatà, che si è mostrata incapace di mettere in campo interventi efficaci e duraturi. I pochi progetti attivati si sono rivelati, purtroppo, fallimentari – precisano i consiglieri- solo interventi spot, privi di visione e incapaci di incidere sulle vere emergenze”.

“Come spesso accade, anche in questo caso Forza Italia ha dovuto supplire alle gravi mancanze dell’amministrazione comunale. Il lavoro costante del nostro partito, grazie alla sinergia istituzionale promossa dall’onorevole Cannizzaro – proseguono – ha portato all’attenzione nazionale una situazione che non poteva più essere ignorata, culminando con la visita della Commissione e con le prime risposte concrete da parte del Governo, come i 5 milioni di euro già stanziati dal Ministero dell’Interno”.

“Del resto la situazione delle periferie Arghillà, Ciccarello, Rione Marconi e tante altre, sono state al centro della giornata dedicata alle periferie, lo scorso 12 aprile, di cui abbiamo denunciato lo stato di degrado, allo scopo di accendere i riflettori su realtà troppo a lungo dimenticate, e che oggi, finalmente, possono sperare in un percorso di riscatto e riqualificazione – concludono i consiglieri azzurri- perché le periferie non non siano più terre di nessuno, ma luoghi di dignità, sicurezza e legalità”.v