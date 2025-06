Palmi (RC), amministrazione comunale al lavoro per la revisione del Piano Strutturale Comunale

Il Comune di Palmi prosegue il percorso di revisione del Piano Strutturale Comunale (PSC) e del Regolamento Edilizio e Urbanistico (REU). Dopo una prima fase partecipativa che ha coinvolto tecnici, professionisti e associazioni del territorio, si apre ora una nuova tappa fondamentale: la consultazione pubblica rivolta ai cittadini, agli imprenditori e a tutti gli interessati.

Con l’avviso pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Palmi e sui canali social, l’Amministrazione comunale ha invitato la comunità a partecipare attivamente, contribuendo con proposte, osservazioni e spunti utili alla definizione del nuovo strumento urbanistico. L’obiettivo è costruire una visione condivisa e inclusiva dello sviluppo urbano di Palmi, orientata alla sostenibilità e al benessere collettivo.

«Sono convinto che la partecipazione consapevole sia essenziale per costruire insieme il futuro del nostro territorio» – ha dichiarato il Sindaco Giuseppe Ranuccio. «Per questo, vogliamo che ogni cittadino abbia la possibilità di intervenire con idee, riflessioni e contributi che possano arricchire il piano in fase di definizione». Tutte le informazioni utili, l’avviso pubblico e il modello per la presentazione delle osservazioni sono disponibili sul sito istituzionale del Comune di Palmi.