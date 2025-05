Pedalata della Legalità, il G.S. Casalgrande fa tappa a Siderno

Un messaggio di vicinanza e collaborazione alle istituzioni, alle associazioni e alle realtà sportive che sono presidi fondamentali di educazione alla legalità e prevenzione contro la criminalità.

È questo il senso della Pedalata della Legalità 2025, organizzata dal gruppo sportivo emiliano “Virtus Casalgrande”col patrocinio di Avviso Pubblico e dei Comuni di Reggio Emilia e Casalgrande, che oggi ha registrato la prima delle tappe della Calabria Jonica da Catanzaro Lido a Siderno.

Si tratta di uno dei principali eventi dello Sport & Fitness Village, iniziato sabato 24 maggio e si concluderà sabato 8 giugno. La Città di Siderno è punto di arrivo e partenza di quattro tappe calabresi di un percorso che ha seguito la linea degli Appennini, e che segnano la proficua collaborazione del G.S. “Virtus Casalgrande” col gruppo Goel Bio, che coltiva nei terreni confiscati alla ‘ndrangheta gli ortaggi che verranno commercializzati nei mercati della cittadina emiliana. Una manifestazione, dunque, all’insegna dello sport, dell’amicizia e della solidarietà, come ha sottolineato il vicesindaco Salvatore Pellegrino a capo della delegazione di amministratori che ha accolto la carovana dei ciclisti emiliani, accompagnati dai ciceroni d’eccezione del gruppo sportivo “Siderno Bike”.

Nel suo discorso, Pellegrino ha rimarcato l’importanza della manifestazione «che s’inquadra – ha detto – nel solco delle numerosissime iniziative che questa Amministrazione sta portando avanti nell’educazione alla legalità, con particolare attenzione alle giovani e giovanissime generazioni. L’ultima, ma solo in ordine di tempo, quella presentata ieri mattina in questa sala, con l’istituzione di due borse di studio per gli studenti della terza media intitolate al nostro concittadino Gianluca Congiusta, vittima innocente di ‘ndrangheta».

Quindi, la parola è passata al consigliere delegato agli Eventi Sportivi Davide Lurasco, che ha parlato dei principali contenuti dello Sport & Fitness Village ricordando come «iniziative come la Pedalata della Legalità – ha detto – compensano ampiamente il mancato passaggio in Calabria del Giro d’Italia da diversi anni e mostrano attenzione alla nostra Città che vuole offrire il proprio volto migliore». Il consigliere Fabrizio Figliomeni, storico organizzatore di “Siderno in bici” e della Pedalata ecologica di ogni maggio, ha rimarcato le iniziative di educazione all’ambiente e alla pratica ciclistica, mentre il presidente di “Siderno Bike” Claudio Fimognari ha fatto gli onori di casa, donando alcuni gadget all’unica donna del gruppo emiliano e al suo presidente, invitando i presenti a percorrere la ciclovia dei parchi. Parole di elogio e gratitudine sono state espresse dal presidente del G.S. Virtus Casalgrande Giordano Meglioli, che ha lodato l’accoglienza riservata dall’Amministrazione Comunale di Siderno e da tutti i calabresi in generale, consegnando al vicesindaco Pellegrino il libro su Casalgrande donato dal primo cittadino Giuseppe Daviddi.

Dal canto loro, gli amministratori comunali hanno donato a tutti i ciclisti i gagliardetti della Città di Siderno e il fermacarte con lo stemma comunale.

Alle 19, all’hotel President, la giornata si concluderà con un incontro coi rappresentanti del gruppo Goel Bio per illustrare i contenuti della collaborazione coi ciclisti emiliani all’insegna della diffusione della cultura della legalità.

Il video integrale della manifestazione è disponibile al seguente link:

https://www.youtube.com/live/VpG2eMuyvg8?si=gyzVvnco1vX_vytW