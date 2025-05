Ecco gli appuntamenti di giugno a Locri Epizefiri

Anche quest’anno l’estate a Locri Epizefiri si prospetta molto intensa. Oltre alla consueta visita agli scavi archeologici, al Complesso Museale del Casino Macrì e al Museo del territorio di Palazzo Nieddu il programma degli eventi proporrà per tutti i mesi estivi una serie di attività diversificate, per abbracciare target di pubblici differenti e coinvolgere visitatori con interessi diversi.

Si parte con il calendario degli eventi di giugno, con ben 10 appuntamenti, promossi dalla direzione del Parco con la collaborazione dei Comuni, delle associazioni e delle Università.

Primo appuntamento il 1 giugno, con l’ingresso gratuito al Parco per l’iniziativa ministeriale della prima domenica del mese e un laboratorio per ragazzi: con “Missione antropologo” giovanissimi dagli 8 ai 12 anni scopriranno il mestiere dell’antropologo fisico e si cimenteranno in un’esperienza pratica.

Apertura gratuita anche per la festa della Repubblica in occasione della quale il Parco e i suoi musei saranno visitabili nei consueti orari, dalle 9.00 alle 20.00.

Il 5 e il 19 un doppio appuntamento dei caffè…storicamente corretti con il Circolo di Studi Storici Le Calabrie: il primo con ospite il direttore del Museo archeologico nazionale di Reggio Calabria, Fabrizio Sudano, con una conferenza sul tema dell’accessibilità e dei progetti in corso per il miglioramento della fruizione dello storico museo dei Bronzi, a fine mese, invece, Sebastiano Marco Cicciò e Vincenzo Pittaudi si occuperanno di tracciare la storia commerciale e le relazioni diplomatiche nell’Europa dell’Ottocento.

Il 13 spazio alla storia dell’arte: sarà presentato il volume Ilenia Falbo dal titolo “La famiglia nella pittura italiana dell’Ottocento. Ritratto di gruppo e scena di genere”, dialogherà con l’autrice la storica dell’arte Stefania Fiato.

Il 15 giugno, per le Giornate Europee dell’archeologia, un evento per tutti: con l’associazione Itineraria Brutti, una giornata all’insegna dello storytelling e delle visite guidate teatralizzate.

Per la festa della musica, in programma il 21 giugno, è offerta la visita guidata e l’apertura straordinaria del Teatro Greco Romano di Locri Epizefiri, con un racconto a cura del personale del Museo.

Il 28 giugno, invece, grazie al seminario condotto dallo studioso Antonio Panetta si parlerà di archeologia egizia con “Aegyptiaca nel territorio calabrese” in collaborazione con l’Archeoloclub e il Comune di Locri.

Chiude la programmazione di giugno l’avvio di due importanti campagne di scavo. La prima, con partenza il 16 giugno, sarà realizzata con la consueta collaborazione con il Dipartimento di Studi Storici dell’Università di Torino: la missione, guidata dai proff. Diego Elia e Valeria Meirano, porterà avanti le attività di ricerca funzionali alla realizzazione del progetto di rifunzionalizzazione del Parco, nell’area della Stoà ad U. Dal 30 giugno, invece, Filippo Demma dirigerà le indagini archeologiche presso il Thesmophorion, realizzate in collaborazione con il Dipartimento DISCI e la Scuola di Specializzazione in beni archeologici dell’Università di Bologna.

Per tutto il periodo sarà poi visitabile il cantiere aperto dei lavori di riqualificazione del Parco che sta interessando l’area del Tempio di Marasà e del Thesmophorion.

«Anche quest’anno proponiamo un’offerta costante e continuativa per la valorizzazione di Locri Epizefiri. Non solo eventi ma soprattutto la possibilità di seguire da vicino i cantieri sia di riqualificazione che di indagine archeologica che interessano il Parco – ha commentato la Direttrice Trunfio -. Vogliamo, come sempre, coinvolgere la cittadinanza nel processo di cambiamento di questo luogo e non mancheranno le occasioni per spiegare da vicino i progressi che si stanno realizzando in questi mesi».

Appuntamento dunque al Museo e Parco archeologico nazionale di Locri Epizefiri che si rammenta è visitabile dal martedì alla domenica dalle ore 9.00 alle 20.00 (con ultimo ingresso al Parco un’ora prima del tramonto). Il Museo del Territorio di Palazzo Nieddu è invece visitabile dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle 13.00 e il martedì e il venerdì pomeriggio dalle ore 14.00 alle 17.00.

Il programma potrebbe subire delle variazioni, consultare le pagine social per essere sempre aggiornati.