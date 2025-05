Caulonia: “Manifesto delle Donne per la Terra” il 30 Maggio

42 sindaci della Locride firmano l’impegno per un’agricoltura più equa, sostenibile e al femminile

Caulonia ospita l’evento il 30 maggio 2025 con testimonianze, riconoscimenti e protagonismo rurale

Caulonia (RC) – Il prossimo 30 maggio 2025, alle ore 9.30, presso l’Auditorium Casa della Pace “Angelo Frammartino” di Marina di Caulonia, si terrà un evento di grande rilievo per l’intera comunità agricola calabrese: la sottoscrizione ufficiale del “Manifesto delle Donne per la Terra” da parte di 42 sindaci della Locride.

L’iniziativa, promossa dalla Commissione Pari Opportunità “Jole Santelli” del Comune di Caulonia, nasce in stretta collaborazione con Donne in Campo, l’associazione femminile di CIA-Agricoltori Italiani, impegnata da anni nella valorizzazione del ruolo delle donne in agricoltura. L’obiettivo condiviso è costruire un nuovo modello agricolo che metta al centro la dignità del lavoro, l’equilibrio con la terra e la visione femminile come motore di cambiamento.

Donne protagoniste del cambiamento rurale

Cuore dell’evento sarà il riconoscimento del valore delle esperienze concrete: durante la cerimonia saranno infatti conferite targhe di merito a tre imprenditrici agricole calabresi che si sono distinte per impegno, capacità di innovazione e radicamento nel territorio:

Angelica Familari

Rosa Furfari

Sandra Labate

Donne che rappresentano il volto autentico dell’agricoltura calabrese, custodi di saperi antichi e protagoniste di nuove sfide imprenditoriali. La loro testimonianza offrirà spunti concreti sul legame tra cura della terra, sostenibilità e inclusione sociale.

Un riconoscimento speciale sarà inoltre consegnato al Prof. Carlo Milidone, preside dell’ITA di Caulonia (sede associata all’IIS “Z. Bianco” di Marina di Gioiosa Ionica), per l’impegno nella formazione agricola e nella diffusione di una cultura rurale orientata al futuro e alla consapevolezza ambientale.

Un patto tra istituzioni, comunità e agricoltura al femminile

La firma del Manifesto da parte dei 42 Comuni aderenti della Locride segna un atto di responsabilità collettiva. Una scelta chiara da parte delle amministrazioni locali che riconoscono il ruolo essenziale delle donne nella tutela dell’ambiente, nella qualità delle produzioni e nella tenuta sociale delle aree interne.

Tra le tante figure istituzionali, la presenza del Consigliere Regionale Salvatore Cirillo sottolinea l’importanza strategica dell’evento, confermando l’impegno delle istituzioni regionali nel supportare un’agricoltura che metta al centro il protagonismo femminile, la sostenibilità ambientale e l’inclusione sociale.

È un segnale forte di coesione territoriale e di sostegno concreto al mondo agricolo femminile, in un momento storico in cui le sfide legate al cambiamento climatico, alla sostenibilità e alla sicurezza alimentare richiedono risposte lungimiranti e inclusive.

Donne in Campo, insieme al Comune di Caulonia e alla sua Commissione Pari Opportunità, ha costruito un percorso che parte dall’ascolto dei bisogni delle agricoltrici e arriva alla proposta concreta di azioni condivise. Il Manifesto sarà il punto di partenza per sviluppare reti locali, progettualità comunitarie e nuovi strumenti di sostegno all’imprenditoria rurale femminile.

Partecipazione aperta alla cittadinanza

All’incontro sono invitati agricoltori, cittadini, studenti, istituzioni scolastiche, associazioni di categoria, operatori del terzo settore e chiunque voglia contribuire a costruire un futuro agricolo più equo, giusto e inclusivo.

L’evento si svolgerà con il patrocinio gratuito di ARSAC – Agenzia Regionale per lo Sviluppo dell’Agricoltura Calabrese, che sostiene da anni la crescita del comparto primario in chiave sostenibile e partecipata.