Palmi (RC), al teatro Manfroce Lucrezia Lante della Rovere sarà “Una donna per tutte le stagioni”

Prosegue la rassegna Synergia 49, promossa dall’associazione Amici della Musica Manfroce. Il sublime incontro tra la musica di Cajkovskj e la poesia di Emily Dickinson attende il pubblico sabato 22 febbraio alle ore 21:15

La musica di Cajkovskj e la poesia di Emily Dickinson pronti a intrecciarsi sul palcoscenico del teatro Manfroce di Palmi in occasione di “Una donna per tutte le stagioni” con Lucrezia Lante Della Rovere voce recitante, Patrizia Bettotti al violino, Giancarlo Trimboli al violoncello, Corrado Ruzza al pianoforte.

L’appuntamento con la rassegna Synergia 49, organizzata dall’associazione culturale Manfroce di Palmi, presieduta da Antonio Gargano, e finanziata con l’avviso pubblico Promozione Eventi Culturali 2024 della Regione Calabria, è per sabato il 22 febbraio alle ore 21:15.

Uno dei più celebrati compositori russi e una schiva poetessa americana, la cui grandezza verrà conosciuta e riconosciuta solo postuma. Lontani nello spazio ma coevi e dotati entrambi di grande sensibilità. P.I Cajkovskj ed Emily Dickinson insieme in un viaggio lungo un anno. “Una donna per tutte le stagioni ” è proposto al pubblico da una poliedrica Lucrezia Lante della Rovere che in dodici momenti tratteggia altrettante donne che vivono le stagioni a modo loro: una modella di calendari, una allergica, una hostess e altre. Tutte propongono le parole della poetessa americana, appassionata di botanica e giardinaggio, accompagnate dall’esecuzione delle “Stagioni” per Trio violino – violoncello – pianoforte di P.I.Cajkovskj.

Tutte alla ricerca delle mezze stagioni perdute. Con Lucrezia Lante Della Rovere voce recitante, Patrizia Bettotti al violino, Giancarlo Trimboli al violoncello, Corrado Ruzza al pianoforte. La drammaturgia originale di Silvia Felisetti è liberamente ispirata a Emily Dickinson. L’esecuzione musicale è a cura del Trio “Le Stagioni” di P.I.Cajkovskj per violino-violoncello-pianoforte.