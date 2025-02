FIPAV Reggio Calabria, De Biasi: “Bene riconferma Panuccio a presidente”

“All’unanimità e per il quarto mandato consecutivo si conferma presidente del CT FIPAV Reggio Calabria, Domenico Panuccio. Non posso che esprimere i miei più sinceri auguri per questa riconferma che testimonia l’ottimo lavoro svolto, in sinergia con tecnici e consiglieri. Il mondo della pallavolo Reggina ormai da anni ha, infatti, trovato in Mimmo, dapprima giocatore, poi allenatore, osservatore arbitri, delegato tecnico ed infine coriaceo Presidente, una salda guida, anche e soprattutto nei momenti di difficoltà, un motivatore pronto a coltivare i settori giovanili, ricchi di talenti, e a rivendicare la necessità di strutture adeguate nel territorio reggino. La pallavolo, ricorda sempre Mimmo in ogni suo intervento, è uno sport completo, che merita un percorso di crescita, tecnica ed umana, con spazi condivisi e liberamente fruibili, come lo era un tempo il Palloncino, in grado di mettere a contatto atleti e supporters. Da estimatore di Mimmo ed amante della pallavolo, spero davvero che il quadriennio 2025/2028 sia foriero di grandi successi ed entusiasmanti novità, ma mi auguro soprattutto che possa avverarsi il sogno di Mimmo, che è un po’ il sogno di tutti noi amanti della pallavolo, di veder giocare la nazionale femminile al Palacalafiore.

Mi auguro, infine, che le istituzioni politiche mantengano gli impegni assunti e continuerò a farmi promotore affinché le strutture di Gallico, Catona, San Giovannello e Ravagnese, vengano al più presto consegnate ai ragazzi ed al mondo del volley reggino.

Ad Maiora Presidente!”,

Lo afferma, in una nota, Giuseppe De Biasi, capogruppo Lega in Consiglio comunale a Reggio Calabria.