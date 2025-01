Aspromonte, confermata la riapertura degli impianti di risalita del comprensorio sciistico di Gambarie

“Contro ogni retorica, si fanno spazio la determinazione, mediazione e unione per il fine ultimo del benessere collettivo”. Così che interviene il vicesindaco e coordinatore cittadino di Forza Italia del comune di S. Stefano in Aspromonte, Diego Coppola, sulla recente vicenda degli impianti di risalita che ha creato disagi e malcontenti nella così tanto attesa stagione invernale ai migliaia di turisti che si affacciano sullo straordinario panorama di Gambarie.

“Non poteva che finire diversamente trattandosi di una amministrazione comunale attenta e pronta a trovare una valida soluzione e di una Cooperativa che ha operato per anni con diligenza e professionalità”.

Lo stesso, presente in qualità di vicesindaco ai vari tavoli di mediazione, conclude: “Esprimo un profondo plauso e apprezzamento per il determinante intervento all’on. Francesco Cannizzaro per aver interloquito ed essersi impegnato in prima persona per trovare l’accordo tra amministrazione comunale e la cooperativa Asproservice, attivando prontamente l’interessamento della regione”.