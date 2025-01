Piazza del Popolo, il Patto per il Cambiamento: “I detrattori si concentrino sul bene di Reggio invece di alimentare polemiche strumentali”

«Esprimiamo fermo sostegno all’Amministrazione comunale, guidata dal sindaco Falcomatà, nell’affrontare la trasformazione radicale di Piazza del Popolo. Un cambiamento che non può essere fermato e che, anzi, sta gettando le basi per un futuro migliore per la città di Reggio Calabria. La piazza, simbolo di decoro e di vita cittadina, non poteva più essere lasciata preda di situazioni di degrado e illegalità, come purtroppo è accaduto negli ultimi anni». Così in una nota stampa il movimento “Patto per il Cambiamento”.

«I tentativi di strumentalizzare la legittima preoccupazione della cittadinanza di fronte ai cambiamenti in atto, da parte dell’opposizione, sono destinati a fallire – ha proseguito il Movimento – Invece di alimentare polemiche inutili, sarebbe auspicabile che tutti si concentrassero sul bene della comunità e sull’importanza di un’azione amministrativa che sta rispondendo alle richieste dei residenti, ormai stanchi di una situazione insostenibile ».

«È fondamentale ricordare, inoltre, che l’Amministrazione non ha mai chiuso le porte ai lavoratori in regola e che sta attivamente portando avanti una concertazione per trovare una nuova e più adeguata allocazione per chi opera in modo legale. La vera emergenza è la necessità di restituire dignità a uno spazio che, per troppo tempo, è stato abbandonato a sé stesso, con costi esorbitanti per il Comune, che ha dovuto sostenere annualmente circa 400mila euro per la pulizia della piazza, pur con una presenza di soli tre ambulanti in regola».

«Reggio Calabria sta tornando a splendere, lo dimostra anche la notizia, l’ultima in ordine di tempo, dell’accesso in finale per la candidatura a Capitale della Cultura, e lo farà grazie a scelte come questa dell’Amministrazione Falcomatà, di coraggio, visione e responsabilità. Chi tenta di ostacolare questo processo non farà altro che rallentare il progresso e il benessere della nostra comunità. Siamo convinti che le azioni messe in campo dall’Amministrazione siano necessarie per risanare l’area e restituirle finalmente un ruolo di centralità nella vita culturale e sociale della città. Piazza del Popolo, grazie all’azione sinergica con il Demanio e la Soprintendenza.– ha concluso il movimento – sarà presto uno spazio riqualificato, pronto ad ospitare eventi, musica, arte e cultura. Siamo al fianco dell’Amministrazione che ha avuto il coraggio di intraprendere una scelta difficile, ma fondamentale per il futuro della città».