Rotary Club Palmi: il nuovo presidente è Diego Ricciardi

Domenica 7 luglio, nella splendida cornice del Grand Hotel Stella Maris, Stella Morabito ha passato il testimone a Diego Ricciardi, alla presenza dei soci e delle autorità civili, militari e rotariane, tra cui i Past District Governors Francesco Petrolo, Gianni Policastri, Luciano Lucania e Alfredo Focà, il District Governor Elect Dino De Marco, l’Assistente della Governatrice Maria Pia Porcino, Gianfranco Fragomeni, e del suo predecessore Domenico Pulella, il Coordinatore Eventi Distretto 2102 Rodolfo Inderst, Giuseppe Luci presidente eletto Rotaract Palmi 25/26 ed Eleonora Fonte componente esecutivo distrettuale Rotaract D 2102, i rappresentanti di tanti Clubs e di associazioni cittadine.

In apertura dei lavori il Presidente uscente Maria Stella Morabito ha ringraziato il direttivo ed i soci per le numerose attività ed i services fatti dal Club nel biennio 2022/24, ispirati agli indirizzi del Rotary International, del Distretto 2102 ed alle esigenze del territorio, raccontati in modo plastico attraverso le coloratissime locandine esposte su grandi pannelli allestiti per l’occasione. In particolare è stata sottolineata l’importanza della proficua e sinergica collaborazione con le Istituzioni del territorio e non solo, tra cui la Diocesi di Oppido – Palmi, il Comune di Palmi, il Museo Diocesano di Oppido M., le associazioni di volontariato Presenza e Il cuore che sorride, la Fondazione Fam. Germanò, gli istituti scolastici.

Nel corso della serata sono stati consegnati gli attestati di merito ai soci Domenico Lopresti e Katia Trentinella, e la famiglia rotariana si è arricchita del nuovo socio Raffaele Rodà. Infine è stato conferito il prestigioso riconoscimento Paul Harris Fellow ai soci Carlo Oliva, Antonello Morabito, Santina Tramontana, Cristina Petea, Mariagrazia Arceri e Clelia Bruzzì, ed in virtù del particolare apporto fornito all’efficacia dell’azione rotariana ai Presidenti della Camera di Commercio di Reggio Calabria, Ninni Tramontana, e dell’Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionali e Ionio, Andrea Agostinelli.

L’esordio del Presidente Diego Ricciardi è stato particolarmente emozionante e coinvolgente nel richiamare i valori rotariani, incarnati dagli illustri esponenti della cultura e della società civile che hanno fondato lo storico Club di Palmi e dato sempre lustro all’intera comunità. Ha quindi esposto le linee programmatiche per il nuovo a.r. 2024/25, ispirato al tema “La magia del Rotary”, con particolare attenzione ai valori della famiglia e dell’unità del Club, che è già impegnato nel service distrettuale Summer Camp, accogliendo dieci ragazzi provenienti da tutto il mondo. Il neopresidente ha quindi concluso i lavori con la presentazione della nuova squadra che sarà composta da: Leonardo Iamundo (segretario), Carlo Oliva (prefetto), Totò Macrì (tesoriere), Ferdinando Perelli (vice presidente), Francesca Arena (segretaria esecutiva), Miryam Costa, Antonio Gargano, Katia Trentinella e Giuseppe Zampogna.