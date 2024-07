Da Reggio Calabria si vola verso Londra e Parigi, attiva la prenotazione dei nuovi voli Ryanair per la stagione invernale

Reggio Calabria sarà collegata con due delle maggiori capitali europee: Londra e Parigi.

Sono già prenotabili sul sito Ryanair i nuovi voli annunciati questa mattina per l’Aeroporto dello Stretto. Le rotte offerte dal vettore low cost, che si aggiungono a quelle già presenti, riguardano la stagione autunnale e invernale, da fine ottobre fino al mese di marzo.

Si tratte di 7 nuove rotte: oltre a Londra (Stansted) e Parigi (Beauvais), la città dello Stretto sarà collegata con Bruxelles Charleroi, Francoforte Hahn, Katowice (in Polonia) e altre due città italiane Milano (Malpensa) e Pisa.

Voli giornalieri per Malpensa, mentre per Londra e Parigi sono previsti due collegamenti settimanali, così come per tutte le altre nuove rotte.