A Reggio Calabria un doppio appuntamento dedicato allo psicologo di base

La Società Scientifica Form-AUPI, riconosciuta dal Ministero della Salute, organizza in collaborazione con il sindacato AUPI Calabria, Federazione Italiana Psicologi, AIPSY e Professione Psicologo Calabria, il doppio appuntamento gratuito a Reggio Calabria sulle nuove frontiere della Psicologia: “Lo Psicologo di Cure Primarie in Calabria | NeuroPsicologia & Linee Guida DSA“, giorno 7 giugno 2024 presso il Torrione Hotel.

L’evento approfondirà lo Psicologo di Base in Calabria e i vari interventi in atto e in arrivo per il benessere psicologico della popolazione calabrese.

Saranno presenti le seguenti Autorità Istituzionali alla Tavola Rotonda “Psicologo Scolastico, Progetto Apprendere Insieme, Psicologo di Cure Primarie“: Giusi Princi VicePresidente Regione Calabria, Lucia Di Furia Direttore Generale ASP RC, Armodio Lombardo Segretario Regionale AUPI, Presidente Ordine Psicologi Calabria, Mario Sellini Presidente Società Scientifica Form-AUPI.

Con inoltre illustri relatori sulle tematiche proposte: Dott.ssa Alessia Mirabelli | Psicologa Psicoterapeuta – Specialista Ambulatoriale U.O.C. di Cure Primarie e U.O. di Neuropsichiatria Infantile – ASP Cosenza; Prof. Fabio Pirrotta | NeuroPsicologo – Docente Università Magna Grecia di Catanzaro; Dott. Mario Sellini | Psicologo Psicoterapeuta – Già Direttore Struttura Complessa CSM Lamezia Terme – Già Segretario Generale AUPI.

L’iniziativa, rivolta agli operatori del campo, vuole essere un momento di riflessione e approfondimento sulle delicate criticità della salute psicologica calabrese, che richiede massima attenzione in ordine alle varie soluzioni e potenziamenti dei Servizi Sanitari in ogni realtà provinciale, oggi più che mai attuali e urgenti.