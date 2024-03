Riceviamo e pubblichiamo la segnalazione di una lettrice indignata:

“Dalle periferie al centro, discariche in ogni angolo della città , porta a porta che salta dappertutto, incredibile davvero quello che succede a reggio calabria . Da via sbarre sup a santa caterina, passando per via biagio camagna in pieno centro storico, da via marsala fino all’eremo, situazione disperata”.