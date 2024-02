Prorogato il bando del Gal Terre Locridee per nuove attività non agricole in aree rurali

C’è tempo fino al 15 febbraio 2024 per partecipare al bando pubblicato dal Gal Terre Locridee, avente ad oggetto “Aiuto all’avviamento per nuove attività non agricole nelle aree rurali”, reperibile sul sito istituzionale www.galterrelocridee.it (sezione bandi) e riguardante la misura 6.2.1 del PSR Calabria 2014-2020, la cui scadenza era prevista per il 31 gennaio.

L’intervento mira alla realizzazione di progetti di innovazione sociale, che diano risposte a bisogni emergenti del territorio, attraverso nuove soluzioni e modelli inclusivi ed ecosostenibili.

In sintesi, il bando traccia le linee per la creazione di micro e piccole imprese che diano priorità ai processi produttivi sostenibili e all’inclusione di categorie svantaggiate e vulnerabili, in area rurale.

Grazie a questa stessa misura, sono nati il Centro di fisioterapia e riabilitazione per persone con disabilità, a Caulonia; il santuario di “Monte Stella”, a Pazzano, è stato reso fruibile anche a categorie svantaggiate; sono state avviate due attività imprenditoriali che vedono il coinvolgimento di soggetti svantaggiati: il birrificio del Santuario di “Santa Maria” di Polsi e il laboratorio per l’estrazione di olio di canapa (CBD oil) a Bovalino.

Possono presentare la domanda per ottenere il sostegno: agricoltori, microimprese e piccole imprese, persone fisiche.