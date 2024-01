Giorno della Memoria, al Liceo “Alvaro” di Palmi iniziative artistiche e culturali per ricordare la tragedia della Shoah

Facendo seguito alle iniziative portate avanti dalla scuola in occasione del Giorno della Memoria e all’evento del 29 gennaio presso la Casa della Cultura di Palmi a conclusione del 4° Concorso nazionale di poesia per la Shoah e la Pace, il 31 gennaio, presso la sede del Liceo, in commemorazione delle vittime dell’Olocausto e per la promozione di una cultura della pace, si è tenuta una serie di attività culturali ed artistiche, che hanno visto il coinvolgimento degli studenti dell’Alvaro e dei loro docenti.

Le nostre studentesse e i nostri studenti hanno mostrato grande sensibilità e profonda commozione davanti all’importanza della memoria delle vittime della più grande tragedia del Novecento. L’elenco delle attività programmate ha incluso: la lettura delle poesie premiate al 4° Concorso nazionale di poesia per la Shoah e la Pace, opera delle nostre allieve Imara Latella (I AS) e Clara Ranieri (IV AS), e di altre poesie di allieve partecipanti al concorso e non solo; l’interpretazione di un brano tratto dal romanzo “Vita e destino” di Vasilij Grossman, da parte del comitato studentesco di teatro; la proiezione in loop di un video con la testimonianza di Francine Christophe, sopravvissuta all’Olocausto; una mostra fotografica con scatti effettuati ad Auschwitz e al Museo Ebraico di Berlino; un brainstorming con post-it su un pannello a disposizione degli allievi per le loro riflessioni sul tema; l’esposizione di lavori artistici realizzati dagli studenti, tra cui un modello in miniatura del lager di Auschwitz; l’inaugurazione del “Giardino dei Giusti”, a ricordo di quanti in Italia e nel mondo si sono spesi per salvare vite innocenti di uomini e donne ebrei sottraendole alla barbarie nazista; l’esecuzione di una selezione di brani musicali interpretati dal comitato di musica, tra cui il tema sonoro de “La vita è bella” e “La guerra di Piero” di Fabrizio De André. Un sentito ringraziamento va a tutti gli studenti del Liceo, in particolare a quelli dei comitati di analisi, teatro, letteratura e musica, ai docenti, sia di disciplina sia del gruppo di sostegno, che hanno curato le attività, in particolare alle prof.sse Antonella Catanzaro, Celestina La Capria, Amelia Cugliandro, Maria Rosaria Gioffrè, Giusy Italiano, Cristina Lamanna, Flavia Melissari, Gabriella Panuccio, Patrizia Putrino, Serena Stilo, Carmela Sgrò (in ordine rigorosamente alfabetico) e al prof. Fabio Domenico Palumbo, e alla Dirigente Scolastica, Eva Raffaella Nicolò.