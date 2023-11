Antoniozzi: “Su Gioia Tauro ci attendiamo unità nazionale”

“Solo Fratelli d’Italia e la Lega, tra i partiti italiani, votarono contro la direttiva Ets che penalizza i porti mediterranei e, fra tutti, Gioia Tauro: ora ci aspettiamo un atteggiamento di responsabilità nazionale per arrivare a difendere un porto che è strategico non solo per la Calabria ma per l’Italia intera”.

Lo afferma il vicecapogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Alfredo Antoniozzi.

“Denis Nesci -aggiunge Antoniozzi – europarlamentare calabrese di FdI sta lavorando con grande impegno per giungere a una soluzione che salvaguardi il porto di Gioia e faccia comprendere all’Europa la sua importanza anche in relazione alle questioni geopolitiche che interessano tutta l’area del Mediterraneo.

Non si tratta di protezionismo ma semplicemente di affermare – prosegue Antoniozzi – l’inutilità di una direttiva che nasce da presupposti ideologici sbagliati.

Il PD e cinquestelle – conclude Antoniozzi – devono comprendere i danni prodotti alla nostra economia da questa direttiva che loro hanno votato in ragione di accordi politici che hanno trascurato non solo l’interesse dell’Italia ma la centralità di Gioia Tauro e dei porti mediterranei e la loro utilità nelle relazioni e negli scambi fra continenti diversi”.