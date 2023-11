FP CGIL: “Piena solidarietà ai lavoratori delle strutture psichiatriche di Reggio Calabria”

“La Fp Cgil – scrivono in una nota il segretario generale FP CGIL Calabria Alessandra Baldari, e il segretario generale FP CGIL Area Metropolitana Reggio Calabria Francesco Callea – esprime piena solidarietà ai lavoratori delle strutture residenziali psichiatriche, che in questi giorni hanno occupato pacificamente l’ASP di Reggio Calabria. Le loro giuste rivendicazioni hanno come obiettivo non solo la salvaguardia del posto di lavoro, da tempo messo a rischio dall’inerzia della Regione Calabria, ma anche la tutela della salute dei pazienti che necessitano di ricovero, che da diversi anni sono dirottati fuori regione, con aggravio di spesa per le casse pubbliche e notevoli disagi per le loro famiglie.

In data 5 ottobre abbiamo inviato una richiesta di confronto agli organi preposti della Regione e dell’ASP, per istituire un tavolo tecnico che potesse definire le procedure di accreditamento per queste strutture che operano dagli anni ’90 e sbloccare subito dopo i ricoveri nel territorio. Nonostante un ulteriore sollecito fatto nei giorni seguenti, ad oggi non abbiamo ricevuto alcun riscontro concreto, nonostante la gravità della posta in gioco.

L’amministrazione regionale – concludono i due – ha mostrato sensibilità ai temi della salute mentale, ospitando nei locali della Cittadella la Terza Conferenza Regionale. Chiediamo ancora una volta di passare dalle parole ai fatti e trovare una soluzione per questi lavoratori e per questi pazienti, che non possono più aspettare”.