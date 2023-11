Reggio, l’assessore Albanese: “Comitati di quartiere sono una ricchezza, amministrazione sempre votata all’ascolto e alla partecipazione”

“Concordo sull’esigenza di portare in tempi brevi all’esame del Consiglio comunale la proposta per il regolamento sui comitati di quartiere. Questi soggetti costituiscono una ricchezza per l’amministrazione, un metro di confronto quotidiano che ci consente di arrivare anche li dove, su un territorio vasto e variegato come il nostro, la macchina amministrativa non riesce a mettere a fuoco ogni giorno i problemi e le necessità della comunità. Sono convinto che il Consiglio sarà sensibile a questi aspetti, la nostra è un’Amministrazione comunale che è geneticamente votata all’ascolto e alla partecipazione civica e popolare. I rappresentanti dei comitati non devono temere nulla. Se ci è voluto tempo per mettere a punto una proposta è perchè l’Amministrazione tiene molto a questi temi e si è lavorato in questi mesi per fare in modo che gli istituti partecipativi e la regolamentazione dei comitati potessero essere incardinati in maniera più efficace”.

Così l’Assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Reggio Calabria Rocco Albanese a margine dell’incontro tenutosi questo pomeriggio al Municipio reggino con i rappresentanti dei Comitati di Quartiere.