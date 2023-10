Caulonia: il bilancio dei primi 100 giorni dello sportello Inps

«La riapertura dello sportello Punto unico evolutivo dell’Inps a Caulonia, avvenuto il 12 luglio scorso, ha un esito altamente positivo in termini di servizi all’utenza di Caulonia e della Locride». È quanto ha dichiarato il sindaco di Caulonia, Francesco Cagliuso, nel ripercorrere i primi cento giorni della riapertura dello sportello “Pue” e dell’ambulatorio decentrato del medico legale di Reggio Calabria, per come fortemente voluto da parte della maggioranza che oggi guida il comune locrideo.

Dopo diversi anni dalla chiusura dell’agenzia che, all’epoca, contava ben 7 dipendenti, l’Amministrazione comunale di Caulonia è riuscita ad ottenere una ripartenza con uno sportello che ogni martedì è aperto e opera con personale dell’ente territoriale del Comune: «Con la prospettiva – aggiunge il sindaco – di poter garantire in futuro l’apertura in altri giorni, con l’ausilio di altro personale che al momento stiamo cercando di individuare nei tempi e nei modi».

L’idea della riapertura dello sportello Inps a Caulonia parte da lontano con il sindaco Cagliuso che insieme al consigliere regionale Salvatore Cirillo si sono attivati per tempo: «All’epoca io ero consigliere comunale di minoranza – ha sottolineato Cagliuso -, mentre il consigliere Cirillo era stato da poco eletto; insieme siamo andati a Catanzaro dal direttore regionale dell’Inps Calabria, dott. Giuseppe Greco, che ci ha ricevuto e insieme abbiamo programmato la riapertura dello sportello di Caulonia, che è avvenuta a luglio scorso alla presenza anche della direttrice provinciale Inps, dott.ssa Elisa Spagnolo, di Michele Brilli, Presidente del comitato provinciale Inps Reggio Calabria, del prof. Giuseppe Licordari, coordinatore medico legale regionale, e del prof. Raffaele Migliorini, Coordinatore generale medico legale».

Il sindaco è visibilmente soddisfatto per i servizi erogati in questi mesi: «Dopo cento giorni condividiamo un risultato brillante in termini di numeri e di efficienza. Ringraziamo, in particolare, il direttore regionale Giuseppe Greco e la direttrice provinciale Elisa Spagnolo, per il sostegno che hanno dato insieme agli altri funzionari e tecnici. Grazie all’impegno sinergico che c’è stato abbiamo la novità assoluta del “gabinetto medico” che è aperto ogni mercoledì, con la presenza in loco di una Commissione Medica che visita i richiedenti il riconoscimento dell’invalidità civile, della legge 104 e tanto altro di competenza specifica. Si tratta di un servizio che è destinato a tutta l’utenza del territorio della Locride». «È un risultato unico e storico per il territorio – ha proseguito sul punto il sindaco- perché grazie allo sportello per le visite mediche gli utenti possono accedere al centro di Caulonia evitando di dover effettuare spostamenti a Reggio Calabria, con risparmio di tempo e di denaro ed avere la medesima prestazione da parte degli operatori sanitari».

Rispetto ai dati dei cento giorni il sindaco sottolinea: «Quelli che abbiamo sono estremamente confortanti sia per quanto riguarda i servizi erogati dall’Inps il martedì, quelli relativi alle varie pratiche di indennità di disoccupazione, malattia, maternità ed altro, con un accesso numeroso. Mentre il mercoledì c’è l’equipe della Commissione medica agli utenti convocati per gli accertamenti vari, quali la richiesta dell’accompagnatore e simili, con una media che si aggira attorno alle 25 visite, con punte di 30 persone».

«Si tratta di numeri importanti – conclude il sindaco Cagliuso – che dimostrano come l’intuizione che abbiamo avuto insieme al consigliere regionale Cirillo si è rivelata determinante per creare un punto di riferimento essenziale a servizio dei cittadini di Caulonia e della Locride. Questo è un esempio di come si può lavorare insieme e in sinergia per il bene della Comunità che, come amministratori, continuiamo a portare avanti ogni giorno».